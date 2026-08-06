Ropa opäť mierne posilňuje pre útoky na tankery 🛢️

Ceny ropy dnes mierne rastú. Investori naďalej pochybujú, že rokovania medzi Iránom a Ománom povedú k rýchlemu obnoveniu plnej prevádzky v Hormuzskom prielive. Optimizmus navyše tlmia nové správy o útokoch na saudskoarabské tankery v Červenom mori a Adenskom zálive. Tie opäť zvýšili obavy z narušenia dodávok ropy z Blízkeho východu.
Cena severomorskej ropy Brent vzrástla približne o 0,6 % na 79,91 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa WTI posilnila o 0,5 % na 75,58 USD za barel. Trh tak čiastočne koriguje predchádzajúci vývoj, keďže investori prehodnocujú šance na rýchle upokojenie situácie v regióne.
Dohoda sa črtá, ale neistota pretrváva
Iránske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Teherán a Omán dosiahli zhodu v otázke geografického vymedzenia novej lodnej trasy cez Hormuzský prieliv. Spoločné oznámenie by podľa iránskej strany mohlo nasledovať, ak do procesu nezasiahnu tretie strany.
Investori však zostávajú opatrní. Podľa dostupných informácií by navrhovaná dohoda mohla poskytnúť Iránu väčšiu kontrolu nad loďami vplávajúcimi do Perzského zálivu. Spojené štáty sa k týmto informáciám zatiaľ nevyjadrili. Americká administratíva pritom v minulosti opakovane zdôraznila, že by nepristúpila na scenár, v ktorom by Teherán kontroloval jednu z najdôležitejších svetových obchodných trás na prepravu energií.
Neistota okolo konečnej podoby dohody preto na trhu udržiava zvýšenú rizikovú prirážku.
Nové útoky zvyšujú geopolitické napätie
Ďalším faktorom podporujúcim ceny ropy sú správy o útokoch jemenských Húsíov na saudskoarabské ropné tankery pri prístave Yanbu v Červenom mori a v Adenskom zálive. Saudská Arábia zatiaľ tieto incidenty oficiálne nepotvrdila. Samotné správy však stačili na opätovné zvýšenie nervozity na trhu.
Irán navyše podľa viacerých zdrojov varoval štáty Perzského zálivu, že prípadný ďalší vojenský útok Spojených štátov na jeho územie by mohol vyvolať odvetu proti kľúčovej energetickej infraštruktúre v regióne.
Obavy z ďalšej eskalácie konfliktu tak naďalej bránia výraznejšiemu poklesu cien ropy, hoci diplomatické rokovania pokračujú.
Dodávky zostávajú obmedzené
Údaje o lodnej doprave ukazujú, že vývoz ropy a kondenzátu z krajín Perzského zálivu zostal počas júla približne o 40 % nižší než pred začiatkom konfliktu. Pretrvávajúce obmedzenia prepravy potvrdzujú, že situácia v regióne sa zatiaľ úplne nevrátila do normálu.
Popri geopolitike sledovali investori aj nové údaje z USA. Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) oznámil rast zásob ropy. Dôvodom bolo mierne nižšie spracovanie v rafinériách a vyšší dovoz. Tieto údaje síce pôsobia na ceny ropy mierne negatívne, ich vplyv však zatiaľ prevážili geopolitické riziká.
Vývoj v najbližších dňoch bude závisieť najmä od toho, či sa podarí dokončiť dohodu o prevádzke v Hormuzskom prielive a zabrániť ďalším útokom na obchodné lode. Kým budú pretrvávať bezpečnostné riziká na Blízkom východe, možno očakávať, že ceny ropy zostanú zvýšene volatilné.
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