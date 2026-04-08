BREAKING: Zastaraná „jastrabia“ zápisnica nedokázala pohnúť dolárom

- Jastrabia, ale zastaraná: Marcová zápisnica ukázala, že Fed zvažoval zvýšenie sadzieb pre vysoké ceny ropy, no dnešná ropa na úrovni 90 USD a prímerie s Iránom robia tento scenár menej pravdepodobným.
- Pasca stagflácie: Fed je paralyzovaný „obojstranným rizikom“ – na jednej strane sa obáva zakorenenej inflácie spôsobenej energetickým šokom, na druhej strane varuje, že krehký trh práce by mohol viesť k prudkému nárastu nezamestnanosti.
- Trhové ignorovanie: Dolár aj indexy jastrabí tón odignorovali, keďže investori odmietli staré marcové dáta a namiesto toho sa sústredia na to, či vydrží 14-dňové prímerie v Perzskom zálive.
- Návrat strašiaka v podobe zvýšenia sadzieb: „Mnohí“ účastníci usúdili, že trvalo vysoké ceny ropy by mohli viesť k inflačnému skoku, ktorý by si neskôr mohol vyžiadať zvýšenie sadzieb, zatiaľ čo „niektorí“ navrhovali „obojstranný“ opis budúcich rozhodnutí, ktorý by oficiálne zahŕňal aj možnosť ďalšieho sprísnenia politiky.
- Asymetrické riziká: „Drvivá väčšina“ vidí riziko vyššej inflácie a zároveň upozorňuje na riziká pre zamestnanosť, čo by teoreticky mohlo v budúcnosti otvoriť cestu k návratu k znižovaniu sadzieb.
- Krehkosť trhu práce: Fed použil mimoriadne priamy jazyk a varoval, že v prostredí slabého náboru by akýkoľvek ďalší pokles dopytu po práci mohol viesť k „prudkému nárastu“ nezamestnanosti.
- Neistota na Blízkom východe: „Väčšina“ členov sa domnievala, že je priskoro hodnotiť dosah konfliktu na americkú ekonomiku, no zároveň sa obávajú, že vlečúca sa vojna by mohla zasiahnuť trh práce tak silno, že by bolo potrebné sadzby znížiť.
- Chyby v prognózach: Analytici Fedu predpokladali iba „malý vplyv“ cien ropy a poklesov akciového trhu na ekonomiku, čo sa vzhľadom na marcové ceny palív javí ako príliš optimistický predpoklad.
- Riziká na trhu private credit: Fed upozornil na rast žiadostí o odkupy v úverových fondoch a na obavy z expozície softvérového sektora voči narušeniam spojeným s rozvojom AI.
- Fed v pasci „krížovej paľby“: Riziká vyššej inflácie oproti možnej slabosti trhu práce.
Dnešná zápisnica je záznamom diskusie zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo po tom, čo sa vojna v Iráne už začala, ale ešte pred jej veľkou eskaláciou, čo v tom čase robilo situáciu ťažko hodnotiteľnou. Napriek tomu sa komunikácia posunula jastrabejším smerom a samotná zápisnica ukazuje ešte jastrabejší tón. Hoci sa v nej objavili zmienky o zvýšení sadzieb, treba dodať, že vážne problémy na trhu práce by zároveň mohli viesť k znižovaniu sadzieb. Fed sa zdá byť v relatívne dobrej pozícii, no riziko stagflácie rastie.
Kľúčová dilema Fedu predstavuje „obojstrannú pascu“:
- Na jednej strane energetická inflácia, keď sa ropa v marci pohybovala v priemere okolo 100 USD za barel, zvádza jastrabov k zvýšeniu sadzieb, aby zabránili odkotveniu inflačných očakávaní.
- Na druhej strane je trh práce čoraz krehkejší. Fed upozorňuje, že rast zamestnanosti je sústredený len do niekoľkých sektorov, napríklad zdravotníctva, čo robí zvyšok ekonomiky zraniteľným voči náhlemu ochladeniu.
Čo to znamená pre trhy v kontexte dnešného prímeria? Zápisnica ukazuje, že Fed má z inflácie zjavné obavy. Dnešné prímerie zo 7. apríla a pokles cien ropy do pásma 90 až 95 USD však fungujú ako určitý „istič“. Ak ropa zostane pod 100 USD, argumenty pre zvýšenie sadzieb pravdepodobne z programu rýchlo zmiznú a pozornosť FOMC sa opäť presunie k podpore slabnúceho trhu práce.
Zápisnica potvrdzuje, že Fed je momentálne „paralyzovaný“. Trh momentálne oceňuje menej ako 50 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb a vzhľadom na súčasnú neistotu rastie šanca, že Fed dospeje k záveru, že úrokové sadzby sú už teraz na primeranej úrovni.
Aký je konečný verdikt? Teoreticky jastrabí tón, no v praxi „zastaraný“. Hoci zápisnica naznačuje hrozbu zvýšenia sadzieb, dnešné prímerie s Iránom znamená, že trhy tento signál pravdepodobne upozadia a namiesto toho sa zamerajú na to, či mier v Perzskom zálive vydrží nasledujúce dva týždne. Ak sa prímerie zrúti, scenár zvýšenia sadzieb opísaný v zápisnici sa stane dominantnou témou trhu. V reakcii na to zatiaľ vidíme v podstate len minimálny pohyb na EURUSD aj amerických indexoch.
