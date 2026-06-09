Trumpova rodina bohatne, investori počítajú miliardové straty 💸

Kryptomenové projekty spojené s rodinou Donalda Trumpa sa podľa analýzy agentúry Reuters stali mimoriadne výnosným biznisom pre samotnú rodinu, ale bolestivou skúsenosťou pre mnohých investorov. Trumpova rodina si mala z hlavných kryptoprojektov pripísať najmenej 2,3 miliardy USD, zatiaľ čo investori utrpeli straty v približne rovnakej výške.
Spoločným znakom týchto projektov bol podobný model. Trumpova rodina podľa Reuters riskovala len málo vlastného kapitálu, ale využila silné meno, mediálny dosah a politický vplyv na propagáciu kryptomenových aktív. Investori následne nakupovali tokeny alebo akcie firiem napojených na kryptosektor, ktorých ceny neskôr výrazne klesli.
Najväčšia časť príjmov pochádza z projektu World Liberty Financial, ktorý predával takzvané governance tokeny, teda tokeny dávajúce držiteľom hlasovacie práva v niektorých otázkach projektu, nie však nevyhnutne podiel na zisku. Tento projekt mal Trumpovej rodine priniesť viac než 1,4 miliardy USD. Hodnota tokenov však výrazne prepadla a časť investorov zostala obmedzená v možnosti svoje podiely plne predať až do roku 2030.
Ďalším príkladom je $TRUMP meme coin. Po silnej počiatočnej eufórii cena tokenu prudko klesla o približne 97 % od svojho vrcholu. Pre mnohých drobných investorov to znamenalo takmer úplné znehodnotenie vkladu, zatiaľ čo projekt mal Trumpovej rodine vygenerovať stovky miliónov dolárov.
Straty sa netýkali iba tokenov. Pod tlak sa dostali aj verejne obchodované firmy napojené na kryptoprojekty, napríklad ALT5 Sigma, dnes známa ako AI Financial Corp., a American Bitcoin. Tie mali investorom ponúknuť jednoduchšiu cestu k expozícii voči kryptomenám cez akciový trh, ich akcie však prudko oslabili.
Z etického hľadiska je prípad mimoriadne citlivý. Oslovení odborníci na vládnu etiku podľa Reuters považujú situáciu za bezprecedentný konflikt záujmov, pretože rodina prezidenta zarába v odvetví, ktoré jeho administratíva zároveň reguluje a politicky podporuje. Biely dom však odmietol, že by prezident alebo jeho rodina konali v konflikte záujmov.
Z investičného pohľadu je hlavné varovanie jasné. Kryptomenové projekty spojené so známymi osobnosťami môžu rýchlo pritiahnuť kapitál, ale zároveň nesú extrémne riziko. Pri aktívach bez jasnej vnútornej hodnoty, stabilného cash flow alebo transparentného ekonomického modelu môže cena stáť takmer výhradne na dôvere a špekulácii.
Pre kryptotrh je tento príbeh ďalším pripomenutím, že transparentnosť, regulácia a dôkladná analýza sú v tomto sektore mimoriadne dôležité. Silná značka môže krátkodobo pritiahnuť kapitál, ale dlhodobo rozhoduje skutočná hodnota projektu a férové nastavenie voči investorom.
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