Zhrnutie trhov: Trhy sa zotavujú po Trumpových vyhláseniach

Po piatkových poklesoch na amerických trhoch zasiahla korekcia aj Európu a Áziu. Výpredaj podporili nielen rastúce očakávania sprísnenia menovej politiky FOMC po zverejnení silných dát NFP, ale aj vyššie ceny energetických komodít. Pokles zastavili oznámenia prezidenta Trumpa, ktorý vyhlásil dočasné prímerie medzi Iránom a Izraelom.
Geopolitika
V noci zo soboty na nedeľu Izrael uskutočnil útok na vojenské ciele v Iráne. Išlo o prvý útok od prímeria dohodnutého 8. apríla. Izraelské letectvo zasiahlo niekoľko cieľov v petrochemickom komplexe v regióne Mahshahr na juhozápade Iránu.
Dnes ráno Irán začal odvetnú akciu. Obnovené ostreľovanie bolo zaznamenané aj z izraelskej strany. Okolo poludnia prezident Trump oznámil dočasné prímerie medzi stranami. Iránske ozbrojené sily však uviedli, že bude porušené v prípade ďalšieho izraelského útoku na Libanon.
Komodity
Dnešné oznámenia z Bieleho domu výrazne obmedzili predchádzajúce silné zisky cien ropy. Brent aktuálne rastie o +1 % a WTI o +0,9 %. Po otvorení európskych trhov pritom rozsah týchto rastov presahoval 4 %.
Graf 1: OIL (08.05–08.06)
Zdroj: xStation, 08.05.2026
Indexy
Na európskom trhu vyniká slabosť nemeckého DAXu (-0,4 %), hoci v červených číslach sa obchodujú aj francúzsky CAC 40 (-0,1 %), švajčiarsky SMI (-0,2 %) a poľský WIG20 (-0,1 %).
Na strane víťazov posilňuje taliansky FTSE MIB (+0,5 %) spolu so španielskym IBEX 35 (+0,1 %).
Sektory
Počas ázijských obchodných hodín boli poklesy zaznamenané vo väčšine sektorov.Obzvlášť slabo si viedli doterajší lídri trhu, teda spoločnosti z AI ekosystému a výrobcovia polovodičov. Tieto tituly boli pod tlakom pre pozície na trhoch s opciami. To bolo veľmi viditeľné v Južnej Kórei, kde dnes Samsung klesol o viac než 10 % a SK Hynix stratil takmer 8 %. Tieto spoločnosti spolu tvoria približne 50 % indexu KOSPI.
Aktuálne sa situácia mierne stabilizuje.
Graf 2: Heatmapa európskeho trhu (08.06.2026)
Zdroj: xStation, 08.06.2026
Spoločnosti
Na spodných priečkach rebríčka Stoxx 50 nájdeme BASF (-3,8 %), nemeckého chemického giganta, Cie de Saint Gobain (-3,5 %), francúzsky priemyselný konglomerát, a Intesa Sanpaolo (-2,1 %), významného hráča talianskeho bankového sektora. Prípad Intesa Sanpaolo je obzvlášť zaujímavý. Akcie klesli po tom, čo spoločnosť oznámila ponuku na prevzatie najstaršej banky sveta, Banca Monte dei Paschi di Siena, v hodnote 30,6 mld. EUR.
Graf 3: Víťazi a porazení v indexe Euro Stoxx 50 (08.06.2026)
Zdroi: Bloomberg, 08.06.2026
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