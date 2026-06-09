Denné zhrnutie: Návrat výpredajov na Wall Street ⬇️

📉 Akciový trh
- Hoci americká seansa začala rastom a pokusom o odraz od poklesov z minulého týždňa, rast akcií polovodičových spoločností úplne vyprchal a hlavné indexy (na čele s US100) sa prudko prepadli.
- Pokles na US100 dosiahol takmer 4 %, zatiaľ čo US500 stratil viac než 2 % – aktuálne boli tieto straty približne z polovice vymazané.
- Index volatility VIX vyskočil o viac než 10 % a prekonal psychologickú hranicu 20 bodov, čo signalizuje prudký nárast nervozity investorov a dopytu po zaistení portfólií.
🌍 Geopolitika
- Americký prezident oznámil, že mierová dohoda s Iránom je v „záverečnej fáze“, čo by malo viesť k odblokovaniu Hormuzského prielivu, strategickej trasy pre globálny obchod.
- Treba však poznamenať, že od začiatku konfliktu Trump oznámil blížiacu sa dohodu už takmer 40-krát.
- Izrael a Irán oznámili zastavenie vzájomných útokov, no situácia môže opäť eskalovať zo strany USA.
- Trump naznačil, že po zostrelení hliadkového vrtuľníka v Hormuzskom prielive musia Spojené štáty reagovať na iránsku agresiu, čo viedlo k miernemu oživeniu cien ropy a dočasnému prehĺbeniu strát na Wall Street.
🛢️ Komodity
- Ropa WTI dnes klesla k svojmu 200-dňovému kĺzavému priemeru a prepadla sa pod 88 USD za barel, zatiaľ čo ropa Brent testovala oblasť okolo 90 USD za barel. Kalendárne spready klesli pod 2 USD, čo naznačuje slabnúce napätie na trhu, hoci lodná doprava cez Hormuzský prieliv stále neprebieha.
- Zlato kleslo na najnižšiu úroveň od marca a úplne vymazalo tohtoročné zisky. Aktuálne sa obchoduje okolo 4 260 USD za uncu, pričom Citigroup aj UBS výrazne znížili svoje tohtoročné cenové výhľady pre zlato.
💱 Meny
- Zhoršujúci sa sentiment obmedzil rast menového páru EURUSD, ktorý sa obchoduje v okolí úrovne 1,1550 tesne pred štvrtkovým rozhodnutím ECB o úrokových sadzbách.
📊 Makroekonomika
- Investori zostávajú mimoriadne opatrní pred stredajším zverejnením indexu spotrebiteľských cien (CPI) a štvrtkovými údajmi indexu cien výrobcov (PPI), ktoré naznačia, či sa Federálny rezervný systém (Fed) tento rok rozhodne pre zvýšenie úrokových sadzieb.
- Dnešné údaje z USA ukázali mierne nižší obchodný deficit, než sa očakávalo. V apríli dosiahol 55,9 miliardy USD, zatiaľ čo trh očakával jeho rozšírenie na 56,5 miliardy USD.
- Očakávania rastu úrokových sadzieb mierne klesajú – trh aktuálne započítava jedno plné zvýšenie sadzieb Fedu v tomto roku, zatiaľ čo po piatkových údajoch NFP očakával viac než 1,2 zvýšenia.
- Prebytok obchodnej bilancie Číny výrazne vzrástol a v máji dosiahol 105 miliárd USD oproti predchádzajúcim 84,8 miliardy USD. Zaujímavosťou je, že dovoz medziročne vzrástol o 27,5 %, zatiaľ čo export rástol necelými 20 %.
📱 Spoločnosti
- OpenAI smeruje na burzu: Pozornosť investorov pritiahla správa, že tvorca ChatGPT podal dôvernú registračnú dokumentáciu k primárnej verejnej ponuke akcií (IPO).
- SpaceX v očakávaní IPO: Trh zároveň netrpezlivo očakáva vstup na burzu vesmírneho giganta Elona Muska, ktorý je naplánovaný na koniec tohto týždňa.
- Miliardová akvizícia v biotechnológiách: Britický farmaceutický gigant GlaxoSmithKline (GSK) oznámil akvizíciu spoločnosti Nuvalent za 10,6 miliardy USD, čo viedlo k rastu akcií Nuvalentu o takmer 39 %.
🔴 US100 stráca takmer 4 %
US Open: Indexy pokračujú v raste, podporujú ich technologické akcie a klesajúce ceny ropy
Trumpova rodina bohatne, investori počítajú miliardové straty 💸
Kúpiť hneď, alebo počkať? Investori riešia najväčšie technologické IPO dekády ⏳
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.