Buffett ukončuje filantropické partnerstvo s Gates Foundation: čo to znamená pre Berkshire

Warren Buffett, 95-ročný predseda predstavenstva Berkshire Hathaway, tento týždeň oznámil zásadnú zmenu vo svojom charitatívnom pláne. Po prvýkrát od roku 2006 vylúčil Gates Foundation zo svojich každoročných darov akcií Berkshire Hathaway a namiesto toho venoval akcie v hodnote takmer 6 miliárd dolárov štyrom nadáciám riadeným jeho deťmi. Buffett tak ukončil jedno z najväčších filantropických partnerstiev v histórii, ktoré trvalo takmer dve dekády a celkový objem darov dosiahol 48 miliárd dolárov.
Kľúčovým dôvodom rozchodu je kauza Jeffreyho Epsteina. Väzby Gates Foundation na zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina sa dostali do centra sporu — Buffett svoj každoročný dar pozastavil až do výsledku externého prieskumu, ktorý si nadácia objednala u advokátskej kancelárie WilmerHale. Gates sa minulý rok dostavil pred výbor Snemovne reprezentantov, kde svoj vzťah s Epsteinom označil za „závažnú chybu v úsudku" a vypovedal, že sa žiadnej trestnej činnosti nezúčastnil ani nebol jej svedkom. Buffett v rozhovore pre CNBC spresnil, že s Gatesom „vôbec nehovoril od chvíle, keď sa celá záležitosť odhalila." Gates akékoľvek vedomosti o Epsteinových trestných činoch popiera a nebolo mu vznesené žiadne obvinenie.
Konkrétne Buffett daruje 9 miliónov akcií triedy B Berkshire nadácii Susan Thompson Buffett Foundation a po 1 milióne akcií Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation a NoVo Foundation. Zároveň oznámil, že chce mať všetky svoje zostávajúce akcie Berkshire v hodnote viac ako 140 miliárd dolárov venované charitatívnym účelom do konca roku 2034 — oproti pôvodnému plánu, podľa ktorého mali byť akcie rozdelené do desiatich rokov po jeho smrti. Buffett uviedol, že svojim trom deťom povedal, že „je to ich vec a ich zodpovednosť to dobre zvládnuť."
Gates Foundation v reakcii na oznámenie uviedla, že je „vďačná Warrenovi Buffettovi za jeho desaťročia podpory" a jeho dary „v celkovej výške viac ako 47 miliárd dolárov" pomohli nadácii rozšíriť jej činnosť. Gates ešte minulý rok uviedol, že nadácia plánuje do roku 2045 minúť viac ako 200 miliárd dolárov, než vyplatí zostávajúci endowment a ukončí svoju činnosť. Presmerovanie Buffettových darov tak nadácii bezprostredne nehrozí, avšak symbolický rozmer rozchodu dvoch najznámejších filantropov sveta je nepopierateľný.
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