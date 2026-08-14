Zhrnutie trhov: Európske softvérové akcie držia indexy v blízkosti rekordných maxím. Dolár odovzdáva zisky z tohto týždňa (14. 8. 2026)

📊 Indexy a spoločnosti
- Širší európsky trh sa dnes obchoduje bez jasného smerovania — výrazné zisky vybraných priemyselných a IT gigantov kompenzujú mierne poklesy vo zvyšku trhu.
- Futures na index Stoxx 50 (EU50) stagnujú. Najlepšie sa darí nemeckému DAX (DE40: +0,3 %), ktorý podporuje rast akcií SAP, zatiaľ čo švajčiarsky SMI zaostáva (SUI20: -0,6 %) v dôsledku vyberania ziskov vo farmaceutickom sektore.
- Európske IT akcie v piatok výrazne rastú (SAP: +4,3 %, Nemetschek: +8,8 %, TeamViewer: +6,0 %). Rast podporujú správy agentúry Reuters o rokovaniach spoločnosti Silver Lake o prevzatí Workday a ustupujúce obavy investorov týkajúce sa refinancovania dlhu v technologickom sektore.
- Akcie Workday vyskočili takmer o 18 %, čo predstavuje najsilnejší intradenný rast od roku 2012, po správach o možnom prevzatí spoločnosti. Správa podporila aj ďalšie spoločnosti v sektore vrátane Salesforce, HubSpot a Wix.com.
Zdroj: XTB Research
🌍 Ekonomika a geopolitika
- Podľa predbežného odhadu Eurostatu vzrástol sezónne očistený HDP v druhom štvrťroku v eurozóne o 0,4 % medzikvartálne (+1,0 % medziročne) a v celej EÚ o 0,5 % medzikvartálne (+1,2 % medziročne), čo znamená zrýchlenie po slabom Q1. Zamestnanosť v oboch regiónoch vzrástla iba mierne, o 0,1 % medzikvartálne (+0,5 % medziročne).
- Francúzska inflácia CPI v júli 2026 vzrástla na 2,1 % medziročne z júnových 1,8 % a medzimesačne sa zvýšila o 0,6 %. Rast cien ťahali služby, najmä doprava a ubytovanie, a tiež energie (+2,3 % medzimesačne), zatiaľ čo letné výpredaje tlačili nadol ceny priemyselného tovaru (-2,0 % medzimesačne).
💱 Meny, komodity a energia
- Index amerického dolára (USDIDX) dnes klesá o 0,3 % po včerajšom pokuse o prerazenie na dvojtýždňové maximum. Najvýraznejšie posilňuje novozélandský dolár (NZDUSD: +0,8 %), ktorý koriguje včerajší výpredaj vyvolaný poklesom inflačných očakávaní. EURUSD pridáva 0,35 % a rastie na 1,1570.
- Drahé kovy po včerajšej korekcii mierne ožívajú. Zlato rastie o 0,3 % na 4 362 USD za uncu, zatiaľ čo striebro pridáva 0,8 % na 64,95 USD za uncu.
- Futures na ropu Brent (OIL) vymazali úvodné zisky a obchodujú sa bez zmeny v blízkosti 87 USD za barel. Rast naopak pokračuje pri futures na zemný plyn (NATGAS: +0,2 %, NATGAS.EU: +0,5 %).
- Nemecké veľkoobchodné ceny v júli 2026 vzrástli o 5,3 % medziročne a o 0,2 % medzimesačne. Hlavnými faktormi boli geopolitické napätie okolo Iránu a ukončenie dočasného zníženia daní z pohonných hmôt (ropné produkty: +24,1 % medziročne). Výrazne zdraželi aj neželezné kovy (+27,8 % medziročne), zatiaľ čo ceny živých zvierat (-18,5 %) a mliečnych výrobkov klesali.
- Údaje spoločnosti Kpler ukazujú, že 13. augusta bolo v Hormuzskom prielive zaznamenaných 13 potvrdených prejazdov, čo predstavuje denný nárast o 44 %. Deväť plavidiel využilo trasy vytýčené Iránom. Vyššia premávka bola zaznamenaná aj v prielive Báb al-Mandab (29 prejazdov) a v Červenom mori, kam vplávalo 18 lodí a 11 z neho vyplávalo.
Denné zhrnutie: EUR/USD sa snaží zvrátiť trend, Wall Street smeruje k tretiemu rastovému týždňu v rade 🚨
⬇️ Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (14. 8. 2026)
BREAKING: USD oslabuje po slabších údajoch o maloobchodných tržbách v USA 💥
OpenAI smeruje k IPO so silným rastom. Annualizované tržby prekročili 40 miliárd USD 💰
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