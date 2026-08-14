Akcie Nintenda dnes posilnili až o 7,5 % 📈

Akcie spoločnosti Nintendo dnes výrazne posilnili po tom, čo firma oznámila, že globálne predaje hry Pokémon Pokopia od marcového uvedenia na trh prekročili 5 miliónov kusov. Akcie reagovali rastom až o 7,5 % na 8 945 jenov a smerujú k tretiemu týždennému rastu po sebe.
To by zároveň znamenalo najdlhšiu rastovú sériu od novembra, keď akcie začali svoj niekoľkomesačný pokles. Silné predaje novej hry tak pomáhajú obnovovať dôveru investorov, že Nintendo má po slabšom období opäť priestor na rast.
Pokopia podporuje aj predaje Switch 2
Pokémon Pokopia kombinuje známy svet Pokémonov s hernými prvkami podobnými sérii Animal Crossing. Práve tento mix takzvanej cozy life simulation sa podľa všetkého trafil do vkusu hráčov.
Dôležité je aj to, že hra je dostupná exkluzívne pre Switch 2. Jej úspech tak nepodporuje iba predaj softvéru, ale môže zvyšovať aj dopyt po samotnej konzole.
Podľa analytikov tak môže silný výkon kľúčových hier zlepšiť celý investičný príbeh Nintenda. Niektorí z nich nevylučujú ani návrat akcií nad 10 000 jenov, ak bude predajné momentum pokračovať.
Indonézia môže pridať ďalší rastový impulz
Pozitívne pôsobia aj správy, že Nintendo plánuje tento rok uviesť svoje konzoly Switch v Indonézii.
Tento krok by mal podporiť širšiu globálnu expanziu spoločnosti a otvoriť jej ďalší veľký spotrebiteľský trh. V kombinácii s úspechom exkluzívnych hier pre Switch 2 môže ísť o ďalší faktor, ktorý pomôže zrýchliť rast hardvérových aj softvérových tržieb.
Obavy z drahších pamätí zatiaľ ustupujú
Akcie Nintenda boli v predchádzajúcich mesiacoch výrazne pod tlakom. Počas siedmich mesiacov do konca júla stratili približne 28 %, zatiaľ čo širší japonský index Topix v rovnakom období vzrástol o viac ako 17 %.
Hlavnou obavou investorov boli rastúce ceny pamäťových komponentov, ktoré by mohli stlačiť marže pri výrobe konzol. Silné výsledky za prvý štvrťrok však podľa analytikov ukázali, že tento tlak môže byť menší, než sa pôvodne očakávalo.
To teraz pomáha meniť sentiment. Ak budú predaje Switch 2 a kľúčových hier pokračovať v solídnom tempe, Nintendo sa môže postupne vrátiť na rastovú trajektóriu.
Graf Nintendo (NTO.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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