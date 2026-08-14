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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
77 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
13:45 · 14. augusta 2026

Akcie Nintenda dnes posilnili až o 7,5 % 📈

Xuan Quang Dang
·

Trainee Analyst

Akcie spoločnosti Nintendo dnes výrazne posilnili po tom, čo firma oznámila, že globálne predaje hry Pokémon Pokopia od marcového uvedenia na trh prekročili 5 miliónov kusov. Akcie reagovali rastom až o 7,5 % na 8 945 jenov a smerujú k tretiemu týždennému rastu po sebe.

To by zároveň znamenalo najdlhšiu rastovú sériu od novembra, keď akcie začali svoj niekoľkomesačný pokles. Silné predaje novej hry tak pomáhajú obnovovať dôveru investorov, že Nintendo má po slabšom období opäť priestor na rast.

Pokopia podporuje aj predaje Switch 2

Pokémon Pokopia kombinuje známy svet Pokémonov s hernými prvkami podobnými sérii Animal Crossing. Práve tento mix takzvanej cozy life simulation sa podľa všetkého trafil do vkusu hráčov.

Dôležité je aj to, že hra je dostupná exkluzívne pre Switch 2. Jej úspech tak nepodporuje iba predaj softvéru, ale môže zvyšovať aj dopyt po samotnej konzole.

Podľa analytikov tak môže silný výkon kľúčových hier zlepšiť celý investičný príbeh Nintenda. Niektorí z nich nevylučujú ani návrat akcií nad 10 000 jenov, ak bude predajné momentum pokračovať.

Indonézia môže pridať ďalší rastový impulz

Pozitívne pôsobia aj správy, že Nintendo plánuje tento rok uviesť svoje konzoly Switch v Indonézii.

Tento krok by mal podporiť širšiu globálnu expanziu spoločnosti a otvoriť jej ďalší veľký spotrebiteľský trh. V kombinácii s úspechom exkluzívnych hier pre Switch 2 môže ísť o ďalší faktor, ktorý pomôže zrýchliť rast hardvérových aj softvérových tržieb.

Obavy z drahších pamätí zatiaľ ustupujú

Akcie Nintenda boli v predchádzajúcich mesiacoch výrazne pod tlakom. Počas siedmich mesiacov do konca júla stratili približne 28 %, zatiaľ čo širší japonský index Topix v rovnakom období vzrástol o viac ako 17 %.

Hlavnou obavou investorov boli rastúce ceny pamäťových komponentov, ktoré by mohli stlačiť marže pri výrobe konzol. Silné výsledky za prvý štvrťrok však podľa analytikov ukázali, že tento tlak môže byť menší, než sa pôvodne očakávalo.

To teraz pomáha meniť sentiment. Ak budú predaje Switch 2 a kľúčových hier pokračovať v solídnom tempe, Nintendo sa môže postupne vrátiť na rastovú trajektóriu.

Graf Nintendo (NTO.DE, D1)

 

Zdroj: xStation5
 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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