OpenAI smeruje k IPO so silným rastom. Annualizované tržby prekročili 40 miliárd USD 💰

OpenAI podľa dostupných informácií dosiahla annualizované tempo tržieb viac ako 40 miliárd USD, čo predstavuje približne dvojnásobok oproti koncu roka 2025. Silný rast posilňuje pozíciu spoločnosti pred plánovaným vstupom na burzu a ukazuje, že monetizácia jej AI produktov výrazne zrýchľuje.
Rast ťahá predovšetkým dopyt po nástrojoch na programovanie, predplatnom a najnovšie aj začínajúci reklamný biznis. Naďalej pritom rastie aj hlavná spotrebiteľská časť spoločnosti spojená s ChatGPT.
Dôležitú úlohu zohráva najmä Codex, ktorý ťaží z rastúceho dopytu po AI nástrojoch pre vývojárov. OpenAI zároveň zaznamenáva silný záujem o ďalšie agentné produkty vrátane ChatGPT Work.
Tržby v júli výrazne zrýchlili
Podľa internej komunikácie spoločnosti vzrástlo annualizované tempo tržieb v júli medzimesačne o viac ako 20 %. To poukazuje na veľmi silnú dynamiku v čase, keď sa firma pripravuje na potenciálny burzový debut.
Na konci roka 2025 pritom OpenAI vykazovala annualizované tržby viac ako 20 miliárd USD. Súčasná hodnota nad 40 miliárd USD tak potvrdzuje mimoriadne rýchle škálovanie biznisu.
Je však dôležité dodať, že annualizované tržby nie sú to isté ako skutočné tržby za celý rok. Ide o prepočet aktuálneho výkonu na dvanásťmesačné obdobie.
Anthropic zostáva silným konkurentom
OpenAI zároveň vedie čoraz intenzívnejší súboj s Anthropic o firemných zákazníkov. Anthropic v máji uviedol, že jeho annualizované tržby prekročili 47 miliárd USD, hoci metodika výpočtu nemusí byť medzi oboma spoločnosťami úplne porovnateľná.
Obe firmy už podľa dostupných informácií podali dôverné dokumenty k prípadnému vstupu na burzu. Anthropic by mohol IPO uskutočniť skôr ako OpenAI.
Silná konkurencia sa prejavuje aj v cenách. OpenAI znížila ceny niektorých modelov, aby lepšie konkurovala Anthropic a čínskym poskytovateľom, ktorí tlačia na nižšie náklady.
AI agenti sa stávajú ďalším zdrojom rastu
Jedným z najrýchlejšie rastúcich segmentov sú AI agenti, teda nástroje schopné samostatne vykonávať komplexnejšie úlohy.
OpenAI v posledných týždňoch zaznamenala prudký rast využívania Codexu a ChatGPT Work. Práve agentné produkty môžu byť dôležitým zdrojom budúcich tržieb, pretože firmy sú ochotné platiť za nástroje, ktoré dokážu automatizovať časti vývoja softvéru, administratívy alebo analýzy.
To zároveň mení ekonomiku celého AI sektora. Hodnota už nespočíva iba v samotnom modeli, ale čoraz viac v konkrétnych produktoch a pracovných nástrojoch, ktoré možno priamo monetizovať.
IPO získava silnejší fundamentálny príbeh
Rýchly rast tržieb posilňuje argument pre vstup OpenAI na verejné trhy. Investori však budú okrem tempa rastu sledovať aj náklady na výpočtovú infraštruktúru, kapitálové výdavky a schopnosť spoločnosti dosiahnuť dlhodobo udržateľnú ziskovosť.
OpenAI zároveň v poslednom období mení časť obchodného vedenia a vymenovala nového chief revenue officera, čo poukazuje na rastúci dôraz na komercializáciu a predaj.
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