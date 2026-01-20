Býčí trh s uránom naberá na sile 📈 Na trhy sa vracia eufória, akcie Uranium Energy Corp rastú o 35 %

Urán sa opäť dostáva do centra pozornosti investorov, keďže rally tejto komodity vyniesla akcie uránových spoločností na nové historické maximá. Cena uránu vzrástla na 85,25 USD za libru, čo je najvyššia úroveň za takmer 18 mesiacov.
Trh stále viac zohľadňuje kombináciu rastúceho štrukturálneho dopytu a dodatočného nákupného impulzu zo strany investičných fondov. Akcie spoločností ako Uranium Energy Corp (UEC.US), kanadskej Cameco (CCJ.US) a kazašského Kazatompromu (KAP.UK) – najväčšieho svetového producenta uránu – zaznamenali historické zisky, ktoré sú výsledkom silného návratu jadrovej energetiky.
Bank of America vo svojom poslednom komentári uviedla, že očakáva stabilný rast cien uránu v roku 2026, pričom investorská pozornosť zostane sústredená najmä na veľkých producentov ako Cameco, nie na menších ťažiarov.
Býčí trh s uránom je späť — prvýkrát po takmer 20 rokoch.
Ceny uránu už zaznamenali výrazné oživenie, no stále zostávajú hlboko pod vrcholmi z predchádzajúceho býčieho trhu v roku 2007. Sektor prežil šok po havárii vo Fukušime, no dnes sa narratív opäť mení – v prospech uránu ako jedného z najefektívnejších a najspoľahlivejších zdrojov energie vo svete, ktorý hľadá stabilné a škálovateľné riešenia. (Zdroj: Cameco)
Kľúčové faktory rastu cien uránu:
1. Komoditný supercyklus a dlhodobé oživenie dopytu
Rast cien uránu zapadá do širšieho rámca býčieho trhu s komoditami a obnovujúceho sa dopytu v dlhodobom horizonte. Jadrová energia je čoraz viac vnímaná ako základ stabilnej, nízkoemisnej výroby elektriny – kľúčovej aj pre prevádzku výpočtových kapacít a infraštruktúry umelej inteligencie.
2. Obrat v jadrovej politike USA
Politická vôľa na obnovu domáceho dodávateľského reťazca jadrového paliva v USA rastie. Signály z trhu naznačujú zmiernenie regulačných požiadaviek na povoľovanie obohacovacích zariadení a rozšírenie jadrovej infraštruktúry sa vracia do legislatívnej agendy.
3. Prispôsobenie sa sankciám a obmedzenej dostupnosti ruského jadrového paliva
Trh sa prispôsobuje obmedzeniam spôsobeným sankciami a zníženým prístupom k ruskému uránu. Postupný odklon od ruských dodávok zvyšuje záujem o spoluprácu so západnými partnermi ako sú Cameco a Centrus, s cieľom stabilizovať dodávky a zaplniť prípadné medzery.
4. Agresívnejšie nákupy zo strany fondov a fyzického trhu
Investičný dopyt opäť naberá na význame, najmä prostredníctvom nástrojov podložených fyzickým uránom. V posledných týždňoch zaujali správy o nákupe 100 000 libier uránu kanadskou spoločnosťou Sprott, čo potvrdzuje, že inštitucionálny kapitál sa do sektora vracia s novou dôverou.
5. Podpora jadra vďaka rozmachu dátových centier
Rýchla expanzia digitálnej infraštruktúry a AI zvyšuje dopyt po spoľahlivom zdroji energie. To posilňuje argument, že jadrová energia by sa mohla stať kľúčovým pilierom zásobovania energeticky náročných dátových centier, čo nepriamo podporuje očakávania dopytu po uráne.
6. Klesajúca dostupnosť sekundárnej ponuky
V strednodobom až dlhodobom horizonte môže trh čoraz viac pociťovať úbytok „likvidnej“ ponuky zo zásob, recyklovaného materiálu a ďalších sekundárnych zdrojov. Historicky práve tieto faktory bývali spúšťačom rastu cien, keď sa globálny trh začal uťahovať.
7. Nové reaktory v Ázii ako základ dlhodobého dopytu
Dlhodobý tlak na rast cien môže zosilnieť s nábehom nových jadrových blokov, najmä v Číne a Indii, ale aj v ďalších rozvíjajúcich sa ekonomikách, kde jadrová energia získava na význame pre energetickú bezpečnosť.
8. Výhľad dopytu: pretrvávajúca štrukturálna medzera
Odhady odvetvia naznačujú, že globálny dopyt po uráne by mohol do roku 2030 vzrásť približne o 28 %, čo povedie k tlaku na zaisťovanie dodávok zo strany energetík, ostrejšej konkurencii o dostupný materiál a rastu cien na spotovom trhu.
9. Volatilita zostáva súčasťou hry, no fundamenty sa zlepšujú
Trh s uránom je prirodzene náchylný na prudké pohyby a rýchle korekcie, no zároveň silnejú signály, že krátkodobá nervozita môže koexistovať s dlhodobým rastovým trendom – podporovaným kontraktačnou aktivitou, nákupmi zo strany utilít a rastúcou úlohou jadra v globálnom energetickom mixe.
Uranium Energy Corp je najväčšou americkou spoločnosťou zaoberajúcou sa ťažbou uránu v USA. Akcie včera dosiahli historické maximum nad 18 USD za akciu a od začiatku roka vzrástli o viac ako 36 %.
Zdroj: xStation5
Akcie spoločnosti Centrus Energy, najväčšej a v podstate jedinej veľkej americkej spoločnosti špecializujúcej sa na spracovanie uránu, dosiahli výnimočné zisky. Nedávno sa akcie odrazili od svojho 200-dňového kĺzavého priemeru na dennom grafe a obnovili svoj rastový trend.
Zdroj: xStation5
Akcie druhej najväčšej americkej ťažobnej spoločnosti uránu Cameco dosiahli historické maximum 117 USD za akciu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Life360 stúpajú takmer o 30 % vďaka rekordnému rastu užívateľov a pozitívnemu výhľadu
UK regulátor Ofcom spúšťa vyšetrovanie dodržiavania pravidiel WhatsApp spoločnosťou Meta
Akcie Intelu prudko klesajú po slabom výhľade aj napriek prekonaniu očakávaní za Q4
TikTok uzavrel dohodu o predaji v USA a zabezpečil si tak svoje pôsobenie na americkom trhu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.