Cena pohonných hmôt v Česku klesá, koniec krízy je však v nedohľadne ⛽

V uplynulom týždni sa ropný trh stabilizoval len čiastočne. Po predchádzajúcom raste sa cena ropy Brent drží v okolí 107 dolárov za barel a zostáva citlivá na správy z Blízkeho východu. Trhy sledujú najmä krehké prímerie okolo Iránu. Krátkodobé korekcie tak zatiaľ nepôsobia ako návrat k normálu, ale skôr ako opatrné vyčkávanie. Riziková prémia v cenách ropy pretrváva, pretože časť trhu stále počíta s možnosťou ďalších výpadkov dodávok a s napätejšou bilanciou ropného trhu v druhej polovici roka.
Na domácom trhu pokračuje tlak na ceny pohonných hmôt, hoci vývoj už nie je tak jednoznačne rastový ako v predchádzajúcich týždňoch. Priemerná cena benzínu klesla v stredu na 42,61 Kč za liter, zatiaľ čo nafta stojí v priemere 41,95 Kč za liter. Oproti začiatku mája benzín ďalej mierne zdražel, zatiaľ čo nafta po predchádzajúcom prudkom raste koriguje. Ceny na čerpacích staniciach pozitívne ovplyvňujú cenové stropy. Ich výpočet naďalej vychádza z trojdňového kĺzavého priemeru veľkoobchodných cien a regulovanej marže 3 Kč za liter. Dôležitým rozdielom oproti predchádzajúcim týždňom je rastúci tlak pri benzíne, kde sa do cien viac premieta blížiaca sa motoristická sezóna a napätejšie rafinérske marže. Ak sa ropa udrží v blízkosti súčasných úrovní, ceny na čerpacích staniciach môžu skôr stagnovať, prípadne len mierne kolísať. Výraznejšie zlacnenie by si však vyžadovalo stabilnejší pokles ropy aj veľkoobchodných cien.
Napätá situácia naďalej pretrváva v segmente leteckých palív. Tie sa držia nad úrovňou 160 dolárov za barel, čo znamená približne 70% nárast v porovnaní so situáciou pred konfliktom. Hoci v Európe zatiaľ podľa vyjadrenia Európskej komisie nejde o bezprostredný nedostatok, riziko dlhších výpadkov zostáva otvorené. Pre aerolínie ide o citlivý problém, pretože palivo tvorí jednu z najväčších nákladových položiek. Český trh zatiaľ nečelí plošnému zdražovaniu zájazdov, ale pri diaľkových letoch sa už objavujú nárasty v rádoch tisícov korún. Pred letnou sezónou preto zostáva riziko ďalšieho zdražovania leteniek zvýšené.
Ako je na tom Česko z pohľadu výšky cien pohonných hmôt v porovnaní s okolitými krajinami?
Aj napriek súčasným cenám pohonných hmôt si Česká republika udržiava pozíciu jednej z lacnejších krajín v Európskej únii, a to podľa najnovších dát Európskej komisie k dátumu 14. mája 2026.
Nafta – Česká republika je piata najlacnejšia v celej EÚ. Najnižšie ceny nafty majú momentálne vodiči na Malte, v Poľsku a v Španielsku. Najdrahšiu naftu tankujú vodiči v Holandsku a Fínsku.
Benzín – Česká republika je desiata najlacnejšia v EÚ. Na prvých 3 priečkach najlacnejšieho benzínu sa umiestnili Malta, Bulharsko a Poľsko. Najdrahší benzín je dostupný v Holandsku a Dánsku.
Porovnanie so susedmi
- V Poľsku je benzín aj nafta výrazne lacnejšia než v Česku, pričom Poľsko sa pri nafte drží na 2. mieste a aj pri benzíne na 2. mieste medzi najlacnejšími.
- Na Slovensku je nafta mierne drahšia než v Česku, keďže krajina je na 8. mieste v EÚ. Benzín je tu tiež mierne drahší, a to na 13. mieste.
🚀 Americká inflácia PPI prudko vzrástla na 6 %
Trump pristál v Číne 🌏
Zhrnutie trhov: Býci sa vracajú na Wall Street (13.05.2026)
Indom zdražie zlato 🪙 Vláda potrebuje doláre na ropu, plyn a hnojivá 🛢️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.