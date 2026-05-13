Denné zhrnutie: Horúca inflácia a čakanie na správy z Pekingu

USA
- Trhový sentiment ku koncu stredajšej seansy je jasne zmiešaný, ale optimizmus má navrch. Napriek znepokojivým makroekonomickým dátam, neistote ohľadom výsledku návštevy prezidenta Trumpa v Číne a ďalšiemu vývoju na ropnom trhu zostávajú investori v relatívne dobrej nálade. Silný uptrend v technologickom sektore pokračuje. Nasdaq 100 vedie americké indexy vyššie a jeho futures rastú o viac než 1 %. S&P 500 znížil zisky na približne 0,5 %, zatiaľ čo Russell a Dow sú mierne nižšie.
- Nádeje, obavy aj špekulácie obklopujú americkú delegáciu a Donalda Trumpa v Číne. Prezident odcestoval do Číny v čase výrazného geopolitického napätia a veľmi vysokých očakávaní trhu, najmä v technologickom sektore, ktorý je pre rokovania kľúčový. Napriek pôsobivému americkému zloženiu delegácie prvé správy z odvetvových médií naznačujú, že konferencia na čínskej strane je rozsahom oveľa menšia, než sa čakalo.
- Morgan Stanley signalizuje optimizmus ohľadom trhu zvýšením svojho cieľa pre S&P 500 na koniec roka.
- Alibaba si napriek slabým výsledkom z hľadiska ziskovosti a tržieb vedie lepšie vďaka lepšiemu výhľadu a rastu v kľúčových segmentoch spojených s cloudom a AI. Akcie spoločnosti rastú o viac než 7 %.
- Ford počas výsledkového hovoru jasne prekvapil investorov nečakane vysokou ziskovosťou, keď prekonal očakávania EPS o viac než 200 %. Akcie rastú o viac než 12 %.
- Americké makroekonomické dáta vysielajú silné varovné signály ohľadom inflácie a trhu s palivami.
- Inflácia výrobných cien PPI výrazne prekonala očakávania. Jadrový ukazovateľ dosiahol 5,2 % a celkový ukazovateľ 6,0 %, zatiaľ čo prognózy boli 4,3 %, respektíve 4,9 %.
- Zásoby ropy zároveň klesli o 4,3 milióna barelov oproti očakávaniu 2,0 milióna. Zásoby benzínu tiež klesli takmer dvojnásobne oproti konsenzu, a to o 4,08 milióna barelov oproti očakávaným 2,8 milióna.
Európa
- Mierne pozitívny sentiment na európskych akciách silnie s tým, ako na trh prichádzajú americkí investori. Futures na Euro Stoxx 50 rastú o 0,7 %. Najvýkonnejším trhom v Európe je poľský WIG20, ktorý pridáva viac než 2 %.
- Siemens mierne zaostal za očakávaniami investorov, keď skončil tesne pod konsenzom pri EPS aj tržbách. Akcie klesajú o necelé 1 %.
- Makrodáta z eurozóny vyšli v súlade s očakávaniami. Medziročný rast HDP za 1. štvrťrok 2026 dosiahol 0,8 %, čo znamená spomalenie z 1,2 % v predchádzajúcom štvrťroku.
- Zamestnanosť medziročne vzrástla o 0,5 %, zatiaľ čo priemyselná produkcia klesla o 2,1 % r/r.
- Francúzska spotrebiteľská inflácia vyšla podľa očakávaní na 1 %.
Komodity
- Pri poľnohospodárskych komoditách kakao klesá takmer o 3 %, čo môže poukazovať na vyberanie ziskov a konsolidáciu po nedávnej rally. Cukor rastie o viac než 2 % kvôli silnejúcim očakávaniam vyššej produkcie etanolu na primiešavanie do palív v prostredí globálnych nedostatkov.
- Ropa mierne klesá a drží sa okolo 106 USD za barel.
- Hliník rastie o viac než 2 %, ťahaný narušenými dodávateľskými reťazcami z Blízkeho východu a silnejším dopytom.
- Striebro rastie o 2 % a obchoduje sa okolo 88 USD.
Krypto
- Na kryptomenových trhoch panuje veľmi slabý sentiment a prudké poklesy zasahujú takmer celý trh. Bitcoin klesá o 1,5 % a spadol pod 80 000 USD. Ethereum oslabuje o niečo viac než 1,2 % a klesá smerom k 2 250 USD. Solana stráca viac než 4 % a drží sa okolo 90 USD.
