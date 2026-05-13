Zhrnutie trhov: Býci sa vracajú na Wall Street (13.05.2026)

- Ropa zostáva stabilná pred nadchádzajúcim summitom USA–Čína. Brent sa po silných ziskoch počas prvých dvoch seáns tohto týždňa drží na vysokej úrovni okolo 107 USD za barel.
- Futures na americké akciové indexy mažú straty po zverejnení vyšších údajov o inflácii v USA. US500 aktuálne rastie o 0,3 %, zatiaľ čo US100 pridáva až 0,8 %. Po včerajších poklesoch sa v médiách znovu objavuje naratív takzvaného „buying the dip“. Podobné oživenie bolo viditeľné aj na juhokórejskom trhu.
- Nvidia v premarkete rastie až o 2,5 %. Akcie podporujú správy, že Jensen Huang by mohol sprevádzať Donalda Trumpa pri jeho návšteve Číny, čo by mohlo otvoriť priestor pre nové dohody súvisiace s čipmi.
- Globálna pozornosť sa naďalej pevne sústreďuje na Peking. Pripomeňme, že zajtra sa začína dvojdňová návšteva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Medzi hlavné témy by mali patriť Irán a Perzský záliv, hoci pozorovatelia neočakávajú žiadne zásadné prielomy.
- Francúzsko: Dnešné aprílové dáta ukázali zmiešané signály. Inflácia CPI dosiahla 2,2 % r/r a HICP 2,5 %, pričom obe hodnoty boli v súlade s očakávaniami. Miera nezamestnanosti však vzrástla na 8,1 %, čo naznačuje určité oslabenie trhu práce.
- Eurozóna: Najnovšie dáta potvrdzujú spomalenie ekonomickej aktivity. HDP za 1. štvrťrok dosiahol 0,8 % r/r, zatiaľ čo priemyselná produkcia klesla o 2,1 %. Výsledok bol výrazne pod očakávaniami a poukazuje na pokračujúcu slabosť výrobného sektora.
- GBPUSD klesá takmer o 0,2 % a testuje oblasť 1,35 kvôli politickej neistote v Spojenom kráľovstve.
- Zlato zostáva stabilné nad 4 700 USD, striebro pokračuje v rastovom trende a meď prerazila nad 14 000 USD.
Akcie a firemné správy:
- Deutsche Telekom (DTE.DE) začal rok silno. Reportoval rast upraveného čistého zisku o 6,5 % a stabilné cash flow. Výsledky boli dostatočne silné na to, aby manažment zvýšil celoročný výhlaď na rok 2026 pri prevádzkovom zisku a voľnom cash flow.
- Allianz (ALV.DE) dosiahol tržby vo výške 53 miliárd eur, zatiaľ čo PIMCO a AllianzGI prilákali nový kapitál v objeme 21 miliárd eur.
- Siemens (SIE.DE) zverejnil zmiešané výsledky. Tržby a čistý zisk mierne zaostali za očakávaniami, ale nové objednávky dosiahli silných 24,1 miliardy eur, čo výrazne prekonalo očakávania. Napriek určitému tlaku na priemyselné marže spoločnosť potvrdila svoj rastový výhlaď a oznámila rozsiahly program spätného odkupu akcií až do výšky 6 miliárd eur.
Volatilita je dnes viditeľná naprieč hlavnými sektormi ekonomiky. Výrazné je najmä obnovené silné oživenie v technologickom sektore. Zdroj: XTB
Sektorové rozdiely poukazujú na silné zisky akcií ASML a Infineon, zatiaľ čo akcie zo spotrebiteľského sektora zaostávajú. Zdroj: XTB
Medzi najsledovanejšie spoločnosti dnes patria Siemens a Deutsche Telekom, ktoré posilňujú vďaka silným tržbám. Rheinmetall medzitým predlžuje svoj nedávny pokles. Zdroj: XTB
Trump pristál v Číne 🌏
Alibaba reportuje prvú prevádzkovú stratu za päť rokov ❗
Indom zdražie zlato 🪙 Vláda potrebuje doláre na ropu, plyn a hnojivá 🛢️
Energetická bezpečnosť niečo stojí: Európa rieši podporu drahšej ťažby 💶
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.