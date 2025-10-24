Cena ropy sa stabilizuje. Prídu ďalšie otrasy?

-
Po úvodnom náraste sa ceny ropy stabilizujú. Trh vyhodnocuje, či sankcie spôsobia reálny pokles ruského exportu.
Sankcie západu vytláčajú ruskú ropu z kľúčových trhov. India a Čína obmedzujú nákupy, preferujú alternatívnych dodávateľov.
Zásoby sú rekordné, no citlivá rovnováha na trhu môže byť narušená ďalšími geopolitickými vývojmi.
Po prudkej reakcii na novú vlnu západných sankcií proti ruskému ropnému sektoru sa situácia na trhu upokojila. Cena Brentu, ktorá vo štvrtok výrazne vzrástla o viac ako päť percent, sa ku koncu týždňa obchodovala v blízkosti hranice 66 dolárov za barel. Investori si uvedomujú, že aj keď opatrenia zasiahli dve kľúčové ruské spoločnosti – Rosnefť a Lukoil – vplyv na reálne dodávky zatiaľ nie je dramatický.
Pozornosť sa postupne presúva do Ázie. Štátne podniky v Číne začali rušiť objednávky niektorých dodávok, najmä z ruského Ďalekého východu. India sa pripravuje na obmedzenie dovozu a jej rafinérie sa orientujú na iných dodávateľov, predovšetkým z Blízkeho východu a Spojených štátov. Spoločnosť Reliance Industries, jeden z najväčších odberateľov ruskej ropy, podľa trhu aktívne rozširuje nákupy zo Saudskej Arábie, Kataru a USA. Regionálna štruktúra obchodných vzťahov sa tak viditeľne mení.
Európska únia medzičasom rozšírila sankcie aj na ďalšie ruské energetické spoločnosti. Zákaz finančných transakcií s Gazprom Neft je len jedným z príkladov. Tieto kroky prichádzajú v období, keď svetová ponuka ropy prevyšuje dopyt. Zásoby na tankerových flotilách dosiahli rekordné úrovne a Medzinárodná energetická agentúra očakáva, že v roku 2026 bude trh čeliť prebytku niekoľkých miliónov barelov denne. OPEC zároveň naznačil ochotu reagovať zvýšením ťažby, ak by došlo k väčšiemu narušeniu rovnováhy.
Ruská reakcia je zatiaľ opatrná a predvídateľná. Moskva sa spolieha na osvedčené metódy: využívanie paralelných tankerov, neoficiálnych obchodných ciest a sprostredkovateľov mimo tradičných trhov. Cieľom je udržať vývoz aktívny napriek obmedzeniam. Rusko má s obchádzaním sankcií rozsiahle skúsenosti a disponuje infraštruktúrou, ktorá mu umožňuje reagovať flexibilne.
Popri ekonomických prekážkach čelí ruský ropný sektor aj priamym útokom na infraštruktúru. Ukrajina v posledných týždňoch podnikla niekoľko útokov na rafinérie, potrubia a vývozné terminály, čo ešte viac komplikuje situáciu.
Z krátkodobého hľadiska trh ťaží z vysokých zásob a umiernenej reakcie nákupcov. Otázne však zostáva, či sa aktuálna rovnováha udrží. Ak sa sankcie naplno prejavia v objemoch fyzických dodávok a ruský vývoz reálne poklesne, trh by mohol čeliť novému cenovému otrasu.
Graf: OIL
Cena ropy Brent sa momentálne pohybuje okolo 66 USD za barel. Cena otestovala zónu ponuky, čo vyvolalo reakciu. Zároveň cena prekračuje exponenciálny kĺzavý priemer EMA 50. Indikátor RSI sa momentálne nachádza v neutrálnej zóne.
