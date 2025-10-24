3 trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (24. 10. 2024)

- US100
- GOLD
- USDJPY
- US100
- GOLD
- USDJPY
Tri trhy na pozorovanie
Minulý týždeň priniesol výraznú trhovú aktivitu. Sledovali sme prvú vážnejšiu korekciu ceny zlata po dlhšej dobe, dynamický odraz cien ropy po amerických sankciách voči ruským ropným spoločnostiam, oneskorené zverejnenie inflačných dát z USA a prvé zmiešané kvartálne výsledky technologických gigantov z Wall Street.
Nasledujúce dni však sľubujú ešte väčšiu intenzitu. Očakávajú sa rozhodnutia o menovej politike zo strany dvoch významných centrálnych bánk – amerického Fedu a japonskej Bank of Japan, potenciálne stretnutie prezidentov Trumpa a Si Ťin-pchinga a zverejnenie hospodárskych výsledkov zvyšných firiem zo skupiny „Magnificent 7“. Pozornosť analytikov sa preto sústredí najmä na menový pár USD/JPY, index US100 a trh so zlatom.
USD/JPY
Vymenovanie pro-stimulačne orientovanej Sanae Takaichi za premiérku Japonska spôsobilo výrazné oslabenie jenu. Vzhľadom na plány zvýšiť vládne výdavky a vydať ďalší dlh sa pár USD/JPY môže ďalej posilňovať – potenciálne na úrovne nevídané od začiatku roka.
Tento týždeň bude kľúčový vďaka rozhodnutiam dvoch centrálnych bánk. V stredu večer bude zverejnený postoj Fedu – hoci sa všeobecne očakáva zníženie sadzieb, Fed môže zostať mierne jastrabí.
Naopak, Bank of Japan pravdepodobne ponechá sadzby nezmenené, a to aj napriek inflácii blízkej 3 %.
Zachovanie statusu quo by podporilo pokračovanie uptrendu na USD/JPY. Avšak akékoľvek náznaky otvorenosti voči zvýšeniu sadzieb v decembri by mohli vyvolať prudký obrat a pokles menového páru. Rozhodnutie BoJ bude zverejnené počas ázijskej obchodnej seansy vo štvrtok.
US100
Streda bude kľúčovým dňom pre akciové indexy. Okrem rozhodnutia Fedu sa pozornosť investorov sústredí na výsledky viacerých amerických technologických gigantov. Po uzavretí Wall Street budú reportovať Microsoft, Alphabet a Meta.
Už skôr počas týždňa zverejnia výsledky spoločnosti ako Caterpillar, Boeing či Verizon.
Vo štvrtok po uzavretí trhu budú zverejnené výsledky Apple a Amazonu, zatiaľ čo pred otvorením sa budú analyzovať výsledky Eli Lilly a Mastercard.
Nasledujúce dni tak môžu rozhodnúť o tom, či si akciové indexy udržia pozície pri historických maximách.
Vo štvrtok je navyše naplánované potenciálne stretnutie Trump–Si na summite APEC v Južnej Kórei. Druhá polovica týždňa tak môže priniesť vysokú volatilitu naprieč kľúčovými trhmi. Po zmiešaných reakciách na výsledky Netflixu a Tesly trh teraz očakáva pozitívne prekvapenia od zvyšných technologických firiem.
ZLATO
Po štyroch mesiacoch konsolidácie sa cena zlata v auguste vydala na silný rastový trend. Hlavným impulzom bol vnímaný „pivot“ zo strany Fedu. Americká centrálna banka začala v septembri s cyklom znižovania sadzieb a napriek neúplným dátam kvôli shutdownu sa všeobecne očakáva ďalší krok už v októbri.
Otázkou však zostáva výhľad na december a budúci rok. Mierne jastrabí tón Fedu v stredu by mohol zatlačiť cenu zlata ešte nižšie.
Zároveň treba sledovať potenciálne štvrtkové stretnutie Trump–Si. Pozitívny a konštruktívny dialóg by mohol znížiť globálnu averziu k riziku a stlačiť cenu zlata pod hranicu 4 000 USD.
Naopak, ak by USA zaviedli nové exportné obmedzenia voči Číne (napr. v oblasti amerického softvéru), mohlo by to vyvolať ďalšiu vlnu rastu zlata na nové historické maximá.
Denné zhrnutie: Akcie rastú v očakávaní rozhovorov Trump–Si; drahé kovy klesajú pre rastúci rizikový apetít (27.10.2025)
OPEC+ plánuje zvýšiť produkciu na najbližšom zasadnutí❓🛢️ Ropa stagnuje
Káva oslabuje tretie obchodné sedenie po sebe v dôsledku zlepšujúceho sa počasia v Brazílii a Vietname ☕️ 📉
Nádeje na obchodnú dohodu medzi USA a Čínou stabilizujú ceny ropy napriek obavám o dopyt
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.