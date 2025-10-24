Kukurica a sója v centre obchodného sporu medzi Indiou a USA

- USA tlačia na Indiu, aby povolila dovoz kukurice a sóje výmenou za zníženie ciel na indický tovar.
- USA tlačia na Indiu, aby povolila dovoz kukurice a sóje výmenou za zníženie ciel na indický tovar.
- India zatiaľ odmieta dovoz GMO plodín a chráni svojich poľnohospodárov.
- Pre USA je kľúčové nájsť odbyt pre nadbytočné zásoby kukurice a sójových bôbov, ktoré nemôžu vyvážať do Číny.
- Politické a ekonomické faktory (voľby, trh s etanolom, prebytok sójovej múčky) bránia rýchlemu prielomu v rokovaniach.
Obchodné rozhovory medzi Spojenými štátmi a Indiou sa v posledných dňoch zameriavajú nielen na ropu a clá, ale prekvapivo aj na kukuricu a sójové bôby. Dôvodom je snaha USA nájsť nové odbytiská pre svoje prebytky poľnohospodárskych komodít, zatiaľ čo India sa usiluje zmierniť dopady vysokých amerických ciel na svojich exportérov.
Prečo je dohoda pre Indiu dôležitá?
India aktuálne čelí clám až do výšky 50 % na svoje vývozy do USA, z ktorých polovica bola zavedená ako trest za nákup lacnej ruskej ropy. Tieto opatrenia dopadajú na kľúčové odvetvia ako textil, šperky, morské plody či kožený tovar, ktoré zamestnávajú milióny ľudí.
V rámci rokovaní USA naznačili, že zniženie ciel na indický tovar na úroveň 15–16 % je možné, ak dôjde k pokroku v oblasti energetiky a poľnohospodárstva.
Čo chcú USA výmenou?
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa tlačí na Indiu, aby otvorila svoj trh pre americkú kukuricu a sóju. USA totiž čelia nadbytku týchto komodít kvôli obchodným sporom s Čínou, ktorá bola dlhodobo ich najväčším odberateľom.
Kukurica by sa mala využívať výhradne na výrobu etanolu ako prímesi do benzínu, nie ako potravina. USA tvrdia, že ide o neinvazívny exportný kanál, ktorý by nemal ohroziť indických poľnohospodárov.
V prípade sóje navrhujú predaj sójovej múčky (soymeal) ako krmiva pre dobytok, ktorého má India najväčší počet na svete.
Ako reaguje India?
India je pri poľnohospodárskych importoch veľmi opatrná. Zákony zakazujú dovoz geneticky modifikovaných (GMO) plodín, čo sa týka väčšiny americkej produkcie kukurice a sóje. Navyše chráni domácich farmárov, najmä malých producentov, pred lacnou zahraničnou konkurenciou.
Indickí pestovatelia sóje ostro odmietajú dovoz americkej sóje a sójovej múčky, pretože tvrdia, že krajina má dostatočné zásoby a akýkoľvek dovoz by ohrozil lokálny trh.
Výrobcovia etanolu varujú, že dovoz kukurice by narušil celý výrobný reťazec, keďže India má momentálne vyššiu výrobnú kapacitu, než je domáci dopyt.
Ďalším faktorom sú blížiace sa voľby v štáte Bihár, kde sa pestuje veľké množstvo kukurice. Otvorenie trhu americkému dovozu by mohlo rozhnevať farmárov, ktorí sú vplyvnou voličskou skupinou.
Graf CORN (H4)
Cena kukurice aktuálne testuje úroveň 426,09 USD, ktorá predstavuje zónu krátkodobej rezistencie. Predtým prerazila kľúčovú klesajúcu trendovú líniu, čím potvrdila obrat trendu z klesajúceho na rastový. Z pohľadu Fibonacciho retracementu sa cena nachádza nad úrovňou 23,6 % (416,14 USD), a ak býci udržia momentum, ďalším cieľom môže byť 38,2 % (431,11 USD). Cena sa pohybuje nad EMA 50 (421,00 USD) a SMA 100 (418,96 USD), čo potvrdzuje pozitívne technické nastavenie. Momentum (101,5) naznačuje rastúcu dynamiku, zatiaľ čo RSI ostáva neutrálne (okolo -21), bez známok prekúpenosti.
Zdroj: xStation5
Graf SOYBEAN (H4)
Cena sóje sa pohybuje na úrovni 1059,70 USD, pričom po prudkom prepade v prvej polovici roka došlo k stabilizácii a opakovaným pokusom o rast. V posledných dňoch cena opäť rastie nad EMA 50 (1044,07 USD) a SMA 100 (1035,58 USD), čo podporuje pozitívny trendový obrat. Momentum je na úrovni 101,6, čo signalizuje rastúci záujem kupujúcich. RSI je na hodnote približne 60, teda v býčej zóne, no stále mimo prekúpenej oblasti. Objem obchodov potvrdzuje zvýšenú aktivitu, čo podporuje možnosť pokračovania rastu.
Zdroj: xStation5
