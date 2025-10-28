⏬Cena zlata klesla o ďalšie 2 %

- Pokles cien zlata pokračoval aj dnes, pričom rozsah korekcie teraz prekonáva poklesy zaznamenané v apríli a máji tohto roku. Súčasná úroveň korekcie je porovnateľná s poklesom v roku 2022, hoci tento pokles trval mnoho mesiacov. Naopak, súčasný výpredaj trvá presne sedem dní.
- Pokles cien zlata pokračoval aj dnes, pričom rozsah korekcie teraz prekonáva poklesy zaznamenané v apríli a máji tohto roku. Súčasná úroveň korekcie je porovnateľná s poklesom v roku 2022, hoci tento pokles trval mnoho mesiacov. Naopak, súčasný výpredaj trvá presne sedem dní.
Straty od začiatku korekcie teraz presiahli 11 %, zatiaľ čo zisk dosiahnutý v októbri sa výrazne znížil z 13 % na iba 1,5 %. To znamená, že október by sa mohol stať prvým mesiacom so stratou od júla, ak sa korekcia rozšíri na úroveň 3 857 USD za uncu. Stojí tiež za zmienku, že výpredaj v júli bol minimálny a dosiahol menej ako pol percenta. Významnejšia korekcia sa odohrala medzi novembrom a decembrom 2024, kedy zlato kumulatívne kleslo o viac ako 4 %.
Predaj na trhu so zlatom je motivovaný zlepšením nálady na trhu a realizáciou ziskov. COMEX nedávno zvýšil maržu potrebnú na udržanie pozície približne o 5 % pre zlato a 8 % pre striebro. Tento krok kopírovali aj burzy futures v Japonsku a Indii. Je zrejmé, že investori, ktorí držia pozície v ETF, sa tiež rozhodli realizovať zisky. Pri pohľade na všetky fondy ETF predávajú zlato najrýchlejším tempom od apríla a mája. Súčasne najväčší svetový ETF na zlato, americký SDPR Gold Shares (GLD.US), zaznamenal najväčší denný odlev od apríla, čo je jeden z najväčších jednodňových odlevov za posledné roky. GLD teraz zaznamenáva štvrtý deň po sebe odlevy.
Cena zlata dnes dočasne klesla pod hranicu 3 900 USD za uncu, čím prekonala 38,2 % Fibonacciho retracement a priblížila sa k podpore na úrovni 50,0 % retracement posledného významného rastového trendu. Rozsah korekcie presahuje to, čo sme pozorovali v apríli a máji.
Pri pohľade na pokles ceny na mesačnom grafe by sme mohli potenciálne vidieť masívny „knot“, ktorý sa tvorí na mesačnej sviečke za október. Predchádzajúci veľký knot sviečky sa vyskytol v apríli, čo nakoniec viedlo k niekoľkým mesiacom konsolidácie.
Zdroj: xStation5
Ranné zhrnutie (30.10.2025)
EURUSD klesá pod 1,16 po rozhodnutí Fedu 💵
BREAKING: Fed znížil úrokové sadzby podľa očakávaní 📌
US100 rastie pred rozhodnutím Fedu 🖋️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.