Crypto News: Bitcoin naberá na sile 📈 Formuje sa na Ethereu trojuholníkový pattern?

Obchodovanie s kryptomenami sa nesie v zmiešanej nálade, no celkový vývoj cien stále ponecháva priestor na potenciálne obnovenie rastu začiatkom roka 2026. Štatisticky bol január pre Bitcoin pozitívny približne v 50 % prípadov, pričom 1. kvartál, podobne ako 4. kvartál, často priniesol zisky. Americký dolár dnes oslabil po tom, čo predseda Fedu Jerome Powell varoval pred zásahmi prezidenta Trumpa do nezávislosti centrálnej banky. Powell označil trestné vyšetrovanie spojené s renováciou budovy Fedu a útok na svoju osobu za „zástierku,“ ktorej cieľom je prinútiť centrálnu banku k uvoľnenejšej menovej politike. Americké akciové indexy na Wall Street na spor takmer nereagovali. Ak vôbec, pretrvávajúci konflikt môže posilniť názor, že pokles amerických úrokových sadzieb smerom k 1 % je len otázkou času.
- Bitcoin takmer nereagoval na najväčší nákup BTC zo strany MicroStrategy (MSTR.US) od júla 2025. Spoločnosť nakúpila 13 627 BTC v hodnote 1,2 miliardy USD (v júli 2025 to bolo vyše 2 miliardy USD). Priemerná nákupná cena sa teraz pohybuje okolo 75 000 USD za BTC a MicroStrategy drží celkovo 687 000 BTC.
- Tom Lee zo spoločnosti BitMine Immersion Technologies navrhol, aby akcionári schválili masívnu emisiu akcií (v súčasnosti má firma približne 500 miliónov akcií, čo by po emisii mohlo narásť až na 50 miliárd). Výťažok by sa použil na nákup Etherea. Rozhodnutie sa očakáva 15. januára na valnom zhromaždení. Schválenie zo strany akcionárov by mohlo byť pozitívne pre Ethereum.
- Banka Standard Chartered znížila svoj výhlaď pre cenu Etherea ku koncu roka 2026 na 7 500 USD, čo by znamenalo približne 125 % rast oproti súčasným úrovniam. Do konca roka 2028 očakáva 22 000 USD za ETH a nad 40 000 USD do konca roka 2030 (zhruba 13-násobný nárast oproti dnešným 3 000 USD). Predchádzajúca predikcia banky bola 30 000 USD.
- Čistý odlev z produktov naviazaných na Bitcoin dosiahol v prvom týždni roka 2026 hodnotu 681 miliónov USD, zatiaľ čo Ethereum zaznamenalo odlev 68,6 milióna USD. Napriek „holubičím“ signálom od prezidenta Trumpa zostáva trh opatrný, pokiaľ ide o pravdepodobný rozsah znižovania sadzieb v prvej polovici roka 2026. Najväčší denný odlev z BTC produktov bol zaznamenaný v utorok (486 miliónov USD), nasledoval štvrtok (takmer 400 miliónov USD) a piatok (takmer 250 miliónov USD). Momentum zostáva pre kryptomeny nepriaznivé.
Grafy Bitcoin a Ethereum (D1)
Bitcoin sa obchoduje blízko 50-denného kĺzavého priemeru EMA (EMA50) na dennom grafe. Dňa 27. októbra 2025 a 5. januára 2026 táto úroveň fungovala ako silná rezistencia. Pokles smerom k úrovni 89 000 USD by mohol vyvolať ďalší medvedí impulz, zatiaľ čo rast nad 95 000 USD by otvoril priestor pre silnejšie zisky, potenciálne podporené nútenými nákupmi dealerov súvisiacimi s negatívnou gamma pozíciou.
Zdroj: xStation5
Ethereum sa obchoduje v rámci symetrického trojuholníka, čo je formácia, ktorá typicky naznačuje pokračovanie dominantného trendu (momentálne klesajúceho). Súčasne však cenový vývoj vykazuje vyššie minimá. Pokles pod 3 000 USD by mohol obnoviť predajný tlak a spustiť ďalší medvedí impulz, zatiaľ čo rast nad 3 300 USD by zvýšil pravdepodobnosť prerazenia smerom nahor. Nastavenie naznačuje, že fáza konsolidácie a nízkej volatility sa môže blížiť ku koncu.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.