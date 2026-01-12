US Open: Powell má problémy, Wall Street v červených číslach

Na začiatku obchodovania na Wall Street index Dow Jones klesá o 0,5 %, S&P 500 stráca 0,2 % a Nasdaq Composite oslabuje o 0,1 %, čo odráža rastúcu neistotu investorov v súvislosti s narastajúcim politickým napätím okolo Federálneho rezervného systému. Počas uplynulého víkendu spustili americkí federálni prokurátori trestné vyšetrovanie predsedu Fedu Jeroma Powella týkajúce sa projektu renovácie sídla centrálnej banky a jeho výpovede v Senáte. Ministerstvo spravodlivosti vydalo predvolania veľkej porote a naznačilo možnosť vznesenia obvinení, čo je bezprecedentná udalosť v modernej histórii Fedu. Powell obvinenia odmietol a označil ich za politicky motivovaný útok, ktorého cieľom je vyvíjať tlak na centrálnu banku, aby rýchlejšie znížila úrokové sadzby, ako požaduje administratíva prezidenta Donalda Trumpa.
Poklesy akciových trhov sú spôsobené obavami investorov o nezávislosť Fedu a možné zvýšenie rizika a volatility v menovej politike. Politický tlak na centrálnu banku by mohol ovplyvniť rozhodovanie o sadzbách, náklady na úvery a celkovú stabilitu americkej ekonomiky, čím sa zvyšuje neistota v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.
Futures na US500 (S&P 500) dnes klesajú v dôsledku narastajúceho napätia medzi prezidentom Trumpom a Fedom. Trhy sa obávajú eskalácie konfliktu a neistoty ohľadom budúcich rozhodnutí Fedu, ktoré by mohli ovplyvniť úrokové sadzby, náklady na úvery a stabilitu americkej ekonomiky.
Firemné správy:
- Akcie Beam Therapeutics (BEAM.US) rastú približne o 20 % po tom, čo spoločnosť oznámila pokrok vo vývoji presnej genetickej liečby a predstavila svoje strategické plány do roku 2026. Firma zdôraznila nedávne úspechy v oblasti genetických ochorení pečene a hematológie, predstavila strategické priority na tento rok a predĺžila odhadované financovanie až do roku 2029. Prebieha aj rozšírenie portfólia genetických terapií zameraných na pečeň a nový program má byť oznámený v prvej polovici roka 2026.
- Akcie spoločnosti Birkenstock (BIRK.US) rastú o viac ako 2 % po predbežných tržbách za fiškálny 1Q 2026 vo výške 402 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 11,1 % v reportovanom vyjadrení a o 17,8 % pri konštantnej mene. Kompletné výsledky budú zverejnené 12. februára.
- Akcie UnitedHealth Group (UNH.US) klesajú takmer o 2 % po tom, čo senátny výbor zistil, že spoločnosť používala „agresívne taktiky“ na zvýšenie federálnych platieb v programe Medicare Advantage. Spoločnosť niektoré obvinenia odmieta.
