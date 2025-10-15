Ceny kakaa sa stabilizujú pred zverejnením údajov o spracovaní: Sú už negatívne správy započítané v cene?

- Kolaps dopytu potvrdený: Údaje o spracovaní z Malajzie (−35 % medziročne) a Brazílie (−17 % medziročne) naznačujú výrazné zničenie dopytu. Zajtra sa očakávajú podobne slabé čísla z Európy a Ázie.
- Paradox odolnosti cien: Napriek katastrofálnym číslam o dopyte sa ceny kakaa stabilizujú okolo 5 800 USD za tonu. Trh je podporovaný pretrvávajúcimi problémami na strane ponuky, extrémne prepredanými technickými podmienkami a začiatkom hlavnej zberovej sezóny v západnej Afrike.
- Zmena štruktúry trhu: Prechod z backwardation do contanga naznačuje buď prepredanú spotovú cenu, alebo trh už započítava dostatočnú ponuku pre nadchádzajúcu sezónu. To naznačuje možnú stabilizáciu cien na súčasných úrovniach.
Ceny kakaa sa držia v okolí 5 800 USD za tonu a už tretí obchodný deň po sebe vykazujú pozoruhodnú odolnosť — najmä dnes, napriek zverejneniu výnimočne negatívnych údajov o spracovaní z Malajzie a Brazílie. Zajtra sa očakávajú slabé dáta aj z Európy a Ázie. Kľúčová otázka znie: dosiahol trh svoje dno, alebo nás čaká ďalšia vlna poklesu?
Malajzia: Lakmusový test pre problémy Ázie
Údaje od Malaysian Cocoa Board a Cocoa Manufacturers Group ilustrujú rozsah kolapsu dopytu v ázijskom regióne:
Malajzia – 3. kvartál 2025:
-
Mletie kakaa kleslo medziročne o 35 % na 60 780 ton
-
Medzikvartálny pokles o 13 % oproti Q2 2025
-
Za prvých 9 mesiacov 2025: 215 169 ton (−24 % medziročne)
Ide o najslabší výsledok za 3. kvartál za posledné roky a varovný signál pre celý ázijský trh. Malajzia, ako kľúčový hráč v regióne, tradične odráža širšie trendy.
Ázijský kontext:
-
Q2 2025: mletie v Ázii kleslo medziročne o 16,3 % na 176 644 ton — najnižšia úroveň za druhý kvartál za posledných 8 rokov
-
Údaje za Q3 pre celý región budú zverejnené 16. októbra a pravdepodobne potvrdia pokračovanie negatívneho trendu
-
Región, ktorý ešte nedávno poháňal rast spotreby čokolády, je dnes epicentrom krízy dopytu
Brazília – 3. kvartál 2025:
-
Mletie kakaa kleslo o 17 % medziročne na 40,1 tisíc ton
-
Od januára do septembra: pokles o 15 % medziročne na 144 tisíc ton
-
Údaje od APIC poukazujú na:
-
extrémne vysoké ceny kakaových bôbov,
-
nízky dopyt po kakaovom masle,
-
veľmi slabé marže
-
-
Dodávky za Q3 boli nižšie ako v rovnakom období minulého roka
Európa: Najväčší pokles dopytu v histórii?
Zajtra, 16. októbra okolo 8:00 SEČ, zverejní European Cocoa Association (ECA) oficiálne údaje o spracovaní kakaa za Q3 2025. Očakávania sú jednoznačne negatívne:
Prognózy pre Európu – Q3 2025:
-
Mletie kakaa má klesnúť na najnižšiu úroveň za 3. kvartál za posledných minimálne 10 rokov
-
Pokračujúci pokles: Q2 2025: −7,2 % medziročne na 331 762 ton
-
Nemecko: Najväčší európsky spracovateľ zaznamenal pokles o 17 % medziročne; niektoré spoločnosti, ako Hanseatisches Chocoladen Kontor, trh úplne opustili
Bloomberg uvádza, že spracovateľské továrne na celom svete čelia následkom kolapsu dopytu. Stále spracovávajú draho nakúpené bôby, ale ceny kakaového masla — kľúčové pre ziskovosť — klesli tento rok o cca 75 %. Marže sa v auguste prepadli do negatívnych hodnôt, čo robí plné využitie kapacít neekonomickým.
Severná Amerika: Tretí pilier slabosti
-
Q2 2025: mletie kleslo o 2,8 % medziročne na 101 865 ton — najslabší výsledok za dva roky
-
Predaje čokolády klesajú v posledných týždňoch dvojciferným tempom
-
Výrobca Hershey hlásil pokles objemu o 18 % pri náraste cien len o 3 %
-
Očakávania pre Q3 naznačujú najhorší kvartál za posledné 2 roky
Prečo ceny kakaa neklesajú viac?
Napriek extrémne slabým číslam o dopyte sa ceny kakaa držia v pásme 5 800–5 900 USD/tonu. Dôvody tejto odolnosti môžu byť:
1. Fundamenty na strane ponuky zostávajú napäté
-
Nigéria (5. najväčší producent) očakáva pokles produkcie o 11 % medziročne na 305 000 ton (2025/26)
-
Počiatočné dodávky do prístavov v Pobreží Slonoviny sú slabé aj v porovnaní s minulým rokom
-
Očakávaný globálny prebytok 186 000 ton je relatívne skromný po troch rokoch deficitov
2. Extrémne prepredané podmienky na trhu futures
-
Analytici Citi a Société Générale varujú, že kakao je „extrémne prepredané“
-
Špekulanti na britskom trhu prešli prvýkrát od augusta 2022 do čistej krátkej pozície
3. Psychologická hranica 6 000 USD
-
Úroveň 6 000 USD predstavovala silnú technickú podporu — súčasné ceny sú len mierne pod ňou
-
Od vrcholu v decembri 2024 (12 906 USD) ceny klesli už o 54 %
-
Trading Economics očakáva stabilizáciu na 5 604 USD do konca kvartálu
-
Najhorší scenár: pokles k 3 000 USD, ale ten by si vyžadoval výrazne lepšiu ponuku a pokračujúci kolaps dopytu
-
Ceny, ktoré dostávajú farmári v Pobreží Slonoviny (okolo 4 000–5 000 USD/tonu), pravdepodobne bránia ďalšiemu poklesu
4. Sezónnosť – Začiatok hlavnej zberovej sezóny
-
V západnej Afrike sa práve začína hlavná sezóna zberu
-
Ghana zvýšila výkupné ceny farmárom o 12 % na 58 000 cedi (4 640 USD/tonu), podobne ako Pobrežie Slonoviny
-
Vyššie ceny môžu motivovať farmárov k rýchlejšiemu predaju, ale tiež podporiť trhové ceny
Zmena štruktúry trhu
Záver a výhľad
