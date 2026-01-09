Denné zhrnutie: Trhy na konci týždňa opäť získavajú optimizmus

- Na začiatku americkej obchodnej seansy panovala na trhoch neistota ohľadom ďalšieho vývoja, no v priebehu dňa sa trhy priklonili k rastu. Všetky hlavné americké indexy sa držia v zelených číslach. Lídrom rastu je Nasdaq100, ktorého kontrakty posilňujú o viac ako 0,7 %. Dobre si vedie aj index Russell. Indexy S&P500 a Dow sú taktiež v pluse, so ziskami okolo 0,4 %.
- Investori dnes získali množstvo dôležitých makroekonomických údajov z americkej ekonomiky. Pribudlo 50 000 pracovných miest, čo je pod očakávaniami aj pod predchádzajúcimi hodnotami. Miera nezamestnanosti klesla zo 4,5 % na 4,4 %.
- Trh čakal rozhodnutie Najvyššieho súdu ohľadom colnej politiky Donalda Trumpa, no verdikt bol odložený. Téma tak naďalej zostáva faktorom neistoty.
- Index spotrebiteľskej dôvery a inflačných očakávaní Michiganskej univerzity ukazuje obraz relatívne silnej ekonomiky. Všetky ukazovatele spotrebiteľskej nálady prekonali očakávania, no sprevádzané sú rastom inflačných očakávaní.
- Akcie spoločnosti Intel dnes rastú približne o 10 % po pozitívnych vyjadreniach Donalda Trumpa na adresu firmy a jej generálneho riaditeľa.
- Meta oznámila, že bude napájať svoje dátové centrá jadrovými reaktormi spoločností Oklo a Vistra. Akcie oboch spoločností stúpajú takmer o 10 %.
- Spoločnosť General Motors očakáva stratu vo výške 6 miliárd USD v dôsledku zmien v americkej politike v oblasti elektromobilov. Jej akcie dnes oslabujú o približne 3 %.
- Európski investori mali taktiež úspešnú seansu. Väčšina búrz na starom kontinente ukončila obchodovanie v pluse. Lídrom je holandský index AEX, ktorého kontrakty rastú takmer o 2 %. Nemecký DAX, francúzsky CAC40 a poľský WIG20 si pripisujú viac než 1 %.
- Španielska ekonomika vykazuje silné dáta – priemyselná produkcia v novembri vzrástla až o 4,5 %. V Nemecku, po zohľadnení sezónnych vplyvov, stúpla produkcia o 0,8 %.
- Spoločnosť ASML si získala dôveru analytikov banky HSBC, čo pomohlo jej akciám k rastu o viac ako 3 % po zvýšení cieľovej ceny.
- Negatívny deň zažil japonský jen, ktorý oslabil o 0,6 % voči doláru a dosiahol najslabšiu úroveň od roku 2024. Zároveň je viditeľné mierne, ale plošné posilňovanie amerického dolára. Investori by mali pozorne sledovať komunikáciu japonskej centrálnej banky.
- Na komoditnom trhu došlo k prudkému prepadu cien kakaa – kontrakty klesli až o 11 % po výdatných dažďoch v západnej Afrike, ktoré zvyšujú očakávania rekordnej úrody.
- Cena ropy mierne koriguje predchádzajúce straty, pričom narastá skepticizmus ohľadom rozširovania ťažby vo Venezuele v dôsledku amerického zapojenia. Protesty v Iráne a eskalácia konfliktu v Jemene zvyšujú obavy o bezpečnosť dodávok.
- Predpovede počasia v USA naznačujú výrazné oteplenie, čo spôsobuje pokles kontraktov na zemný plyn (NATGAS) o viac než 6 %.
- Na trhu s priemyselnými kovmi zaznamenávame silné zisky – najvýraznejšie rastie zinok, ktorý si pripisuje 4 %. Meď a hliník rastú približne o 2 %.
- Na trhu so vzácnymi kovmi je volatilita nízka, s výnimkou striebra, ktoré sa snaží zmazať nedávne straty a posilňuje o viac než 3 %.
- Na trhu kryptomien panuje zmiešaná nálada. Bitcoin klesá o 0,4 %, no stále sa drží nad úrovňou 90 000 USD. Ethereum oslabuje o viac ako 0,7 % a pohybuje sa okolo 3 090 dolárov.
