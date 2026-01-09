Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (09.01.2026)

Nový rok na finančných trhoch odštartoval záplavou kľúčových makroekonomických údajov a začiatkom ďalšej výsledkovej sezóny na Wall Street. Po najnovšej správe z amerického trhu práce sa pozornosť investorov presúva k nadchádzajúcim inflačným dátam. Keďže tento týždeň budú zverejnené prvé veľké výsledky firiem, svetlá reflektorov sa sústredia na tri hlavné trhy: EURUSD, US500 a STRIEBRO.
EURUSD
Aj keď úvod týždňa bude z pohľadu makrodát pokojný, v utorok príde na rad kľúčový údaj – americký index spotrebiteľských cien (CPI) za december. Nedávne zmiešané signály z ekonomiky viedli k výraznému zníženiu očakávaní trhu, pokiaľ ide o rozsah znižovania úrokových sadzieb v roku 2026. Pravdepodobnosť zníženia sadzieb už v marci klesla na iba 30 %, pričom ešte nedávno bola na úrovni 50 %. Trhový konsenzus predpokladá, že celková inflácia zostane zvýšená na úrovni 2,7 %, pričom jadrová inflácia by mala mierne vzrásť. Ak sa tieto predpoklady naplnia, americký dolár by mohol získať nový impulz na posilnenie.
US500 (S&P 500)
Neistota okolo právnej platnosti Trumpových ciel pretrváva, no investori sa čoraz viac zameriavajú na štart kvartálnej výsledkovej sezóny na Wall Street. V súlade s tradíciou bude tento týždeň patriť bankovému sektoru. V utorok zverejnia výsledky JPMorgan a BNY Mellon, v stredu budú nasledovať Bank of America, Citigroup a Wells Fargo. Vo štvrtok prídu na rad Morgan Stanley a Goldman Sachs.
Dôležitým momentom pre technologický sektor bude aj štvrtkové zverejnenie výsledkov spoločnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – najväčšieho výrobcu čipov na svete. Analytici očakávajú silný rast tržieb aj ziskov za štvrtý štvrťrok 2025, najmä u bánk, ktoré profitujú z oživenia v investičnom bankovníctve a z nárastu obchodnej aktivity.
STRIEBRO
Striebro má za sebou mimoriadne úspešný rok 2025. Napriek decembrovej korekcii sa začiatkom januára pokúša obnoviť rastové momentum. No narastajú obavy z širšej korekcie v sektore drahých kovov – najmä u aktív, ktoré zaznamenali najvýraznejšie zisky. Na trhu so striebrom aktuálne sledujeme ústup ETF fondov, ktoré predávajú fyzické zásoby. Zároveň rastie záujem o short pozície a každoročné rebalansovanie komoditných indexov môže vyvolať vlnu uzatvárania dlhých pozícií na futures trhoch. Nadchádzajúce dni ukážu, či tento súbeh negatívnych faktorov ukončí víťaznú sériu striebra, ktorá trvá od mája 2025.
Ropa ďalej posilňuje pre napätie v Iráne
Ranné zhrnutie (13.01.2026)
Dennie zhrnutie: Konflikt s Fedom Wall Street nezastavil 📈
Crypto News: Bitcoin naberá na sile 📈 Formuje sa na Ethereu trojuholníkový pattern?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.