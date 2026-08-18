- Trump oznámil, že rokovania s Iránom neprebiehajú a americká námorná blokáda iránskych prístavov pokračuje.
- Hormuzský prieliv je podľa USA opäť priechodný, čo trh vyhodnotil ako pozitívny signál pre obnovu fyzických dodávok ropy.
- Ceny ropy preto mierne klesli, keďže cez Hormuz prechádza približne pätina globálnych dodávok ropy.
- Riziko však nezmizlo, pretože Irán môže odpovedať asymetricky, napríklad sabotážami, dronmi alebo skrytými útokmi na námornú dopravu.
- Trump oznámil, že rokovania s Iránom neprebiehajú a americká námorná blokáda iránskych prístavov pokračuje.
- Hormuzský prieliv je podľa USA opäť priechodný, čo trh vyhodnotil ako pozitívny signál pre obnovu fyzických dodávok ropy.
- Ceny ropy preto mierne klesli, keďže cez Hormuz prechádza približne pätina globálnych dodávok ropy.
- Riziko však nezmizlo, pretože Irán môže odpovedať asymetricky, napríklad sabotážami, dronmi alebo skrytými útokmi na námornú dopravu.
Prezident Donald Trump zverejnil na Truth Social sériu dôrazných vyhlásení:
- Žiadne rokovania: „S Iránskou islamskou republikou neprebiehajú žiadne rokovania ani nie sú žiadne plánované.“
- Námorná blokáda pokračuje: Operácia amerického námorníctva zameraná na iránske prístavy zostáva v plnej platnosti.
- Hormuzský prieliv je „otvorený“: Prieliv je priechodný a americké sily potvrdili, že všetky námorné míny boli odstránené alebo zneškodnené.
Reakcia trhu: Ropa si vyberá oddychový čas
Ceny ropy po týchto komentároch mierne klesli. Vyhliadky na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a odstránenie námorných mín naznačujú, že by sa fyzické dodávky ropy, ktoré predstavujú približne 20 % globálnych dodávok, mohli obnoviť.
Zdroj: xStation
Geopolitická zmena v rozložení síl
Trumpove vyhlásenia potvrdzujú to, čo Washington už určitý čas naznačuje: USA chcú získať faktickú jednostrannú kontrolu nad Hormuzským prielivom. Prezident v posledných dňoch dokonca naznačil, že by sa s prielivom malo zaobchádzať ako s oblasťou podliehajúcou jurisdikcii USA.
Ide o tvrdý krok, ktorého cieľom je pripraviť Teherán o jeho najdôležitejší vyjednávací nástroj. Hrozba uzavretia tejto kľúčovej námornej trasy bola doteraz hlavným prostriedkom iránskeho nátlaku na energetické trhy.
Čo na to Irán? Šachová partia alebo asymetrická vojna?
Pre Teherán by strata kontroly nad dopravou cez Hormuzský prieliv znamenala reputačný úder a strategický neúspech. Hoci je iránske námorníctvo v defenzíve, odpoveď sa už začína črtať a pravdepodobne bude mať asymetrický charakter.
Iránske vojenské velenie sa už k otvoreniu prielivu vyjadrilo. Varovalo, že lode ním síce môžu voľne prechádzať, ale „keď ho opustia, môžu vo svojich trupoch nájsť niekoľko dier“.
Washington sa snaží ukázať, že je pripravený vojenskou silou zabezpečiť slobodu plavby a prostredníctvom blokády ochromiť iránsku ekonomiku. Irán sa naopak pravdepodobne nebude schopný pustiť do otvoreného konfliktu s americkým námorníctvom. Môže sa preto vrátiť k taktike sabotáží, útokov dronmi a skrytých operácií.
Cieľom Teheránu by bolo ukázať svetu, že bez jeho súhlasu nie je žiadna preprava ropy z Perzského zálivu úplne bezpečná. Práve toto riziko vrhá tieň na dnešný pokles cien ropy.
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