Ceny zlata sa pohybujú okolo 2650 USD

Zdá sa, že ceny zlata sa po veľmi pôsobivej rally na historické maximá trochu zasekli. Na jednej strane môžeme vidieť prudký rast cien ropy v dôsledku geopolitických rizík. To by malo byť pozitívne aj pre ceny zlata. Pozorujeme však aj silnejší dolár a klesajúce ceny dlhopisov - oboje v dôsledku prekvapujúco silnej septembrovej správy NFP. Rastúce ceny ropy totiž môžu ešte viac znížiť očakávania zníženia úrokových sadzieb v USA a... vyvinúť väčší tlak na ceny zlata. Zdá sa teda, že zlato sa nachádza v trochu zložitej situácii. Určite by kovu prospeli slabšie údaje z USA. Napriek tomu však dlhodobejšia rally zostáva v platnosti, aspoň zatiaľ.