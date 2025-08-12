OPEC zvyšuje výhľad dopytu po rope pre rok 2026 a očakáva slabší rast ťažby mimo OPEC+

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo svojej augustovej mesačnej správe zvýšila odhad rastu globálneho dopytu po rope v roku 2026 na 1,38 milióna barelov denne, čo je o 100 000 barelov viac než v predchádzajúcej prognóze. Očakávania pre tento rok zostali bezo zmeny.
Zároveň OPEC znížil odhad rastu produkcie z krajín mimo širšiu alianciu OPEC+ – vrátane USA – na 630 000 barelov denne, teda o 100 000 menej oproti minulému mesiacu. Tento vývoj naznačuje sprísňovanie podmienok na trhu, čo môže OPEC+ uľahčiť realizáciu plánov na zvýšenie ťažby a posilnenie trhového podielu po rokoch produkčných škrtov.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Podľa správy OPEC+ v júli navýšil ťažbu o 335 000 barelov denne, čím pokračoval v postupnom zvyšovaní produkčných kvót, ktoré aliancia schválila začiatkom roka.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa aktuálne obchoduje okolo 63,47 USD, teda tesne nad najnižšou cenovou úrovňou z aktuálneho pohybu na 62,88 USD. Po prudkom poklese z maxima 70,46 USD (30. 7. 2025) sa trh nachádza pod kĺzavými priemermi EMA 50 (63,98 USD) a SMA 100 (64,26 USD), čo potvrdzuje pretrvávajúce medvedie technické nastavenie.
Fibonacciho retracement ukazuje, že cena ropy nedokázala v posledných dňoch preraziť nad úroveň 23,6 % (64,67 USD) a aktuálne odmietnutie pod touto hranicou naznačuje riziko návratu k testu podpory na 62,88 USD. Momentum sa drží v pozitívnom teritóriu, avšak CCI (-312,9) poukazuje na výrazne prepredaný stav, čo môže naznačovať možnosť krátkodobého technického odrazu.
Pre býčí scenár by bolo kľúčové prerazenie nad EMA 50 a následne nad zónu 65,78 USD (38,2 % Fibonacci), čo by mohlo otvoriť priestor k 67,57 USD (61,8 %). Naopak, potvrdené prelomenie podpory 62,88 USD by mohlo viesť k ďalšiemu poklesu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.