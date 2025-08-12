Peabody pred rozhodnutím o akvizícii austrálskych baní Anglo American za 3,8 miliardy USD

Americká ťažobná spoločnosť Peabody Energy má 19. augusta oznámiť, či bude pokračovať v plánovanej akvizícii koksovných uhoľných baní spoločnosti Anglo American v austrálskom Queenslande. Hodnota transakcie bola pôvodne stanovená na 3,78 miliardy USD, avšak po marecovom uzavretí bane Moranbah North z dôvodu vysokých koncentrácií plynu sa Peabody snaží dohodnúť na nižšej cene.
Podľa uzavretej dohody má Peabody právo odstúpiť od kontraktu alebo vyjednať nové podmienky v prípade „významnej negatívnej udalosti“. Tento 90-dňový konzultačný proces sa skončil 3. augusta, avšak nové podmienky zatiaľ neboli dohodnuté. Analytici spoločnosti Jefferies odhadujú, že prípadný dopad uzavretia bane by mohol znamenať stratu hodnoty až 316 miliónov USD, ak by sa ťažba obnovila do troch mesiacov od 1. septembra.
Anglo American tvrdí, že incident nie je natoľko závažný, aby si vyžiadal zmenu dohody, a je pripravená v prípade potreby celý predajný proces zopakovať. Obnovenie ťažby závisí od rozhodnutia štátneho regulátora, ktorý zatiaľ nestanovil časový rámec a uplatňuje postupný návrat zamestnancov s dôrazom na bezpečnosť.
Ak by spor skončil arbitrážou, mohlo by to pre Anglo znamenať zdržanie reštrukturalizácie a odklad prípadného predaja až do roku 2026. Pre Peabody by naopak zrušenie transakcie uvoľnilo tlak spojený so splácaním dvojmiliardového preklenovacieho úveru, ktorého splatnosť začína na konci novembra. Firma navyše v 2. štvrťroku vykázala stratu pre pokles cien uhlia o tretinu medziročne.
Akcie Peabody Energy sa aktuálne obchodujú okolo 17,60 USD, čo predstavuje výrazný rast oproti júnovým minimám pod 12 USD. Cena sa nachádza nad kĺzavými priemermi EMA 50 (15,29 USD) a SMA 100 (14,01 USD), čo potvrdzuje býčí technický setup. RSI na hodnote 61,7 poukazuje na silnejúci nákupný záujem, avšak stále zostáva pod hranicou prekúpenosti.
