Chevron a ExxonMobil prekonávajú očakávania a získavajú v pre-marketu 📄

Zárobok Chevron

Upravený zisk na akciu: 2,51 USD (odhad: 2,40 USD)

Príjmy a iné príjmy: 50,67 miliardy USD (odhad: 49,34 miliardy USD)

Upstream zisky: 4,59 miliardy USD (odhad: 4,35 miliardy USD)

Zisk po prúde: 595 miliónov dolárov

Cash flow z prevádzky: 9,78 miliardy dolárov

Celosvetová produkcia: 3 364 tisíc barelov ropného ekvivalentu za deň (odhad: 3 278 mboe/d)

Chevron oznámil zisk za tretí štvrťrok 2024 vo výške 4,5 miliardy USD (2,48 USD na akciu – zriedený), čo je pokles zo 6,5 miliardy USD (3,48 USD na akciu – zriedený) v rovnakom štvrťroku minulého roka. Pokles bol spôsobený nižšími maržami z predaja rafinovaných produktov, nižšími realizáciami a absenciou priaznivých daňových a devízových vplyvov z predchádzajúceho roka. Napriek tomu spoločnosť poskytla akcionárom rekordné peňažné výnosy, pričom prostredníctvom dividend a spätného odkúpenia akcií rozdelila 7,7 miliardy dolárov.

Generálny riaditeľ Mike Wirth zdôraznil strategické úspechy spoločnosti Chevron, vrátane spustenia kľúčových projektov v Mexickom zálive USA, pri ktorých sa predpokladá zvýšenie produkcie na 300 000 barelov čistého ropného ekvivalentu denne do roku 2026. Produkcia v Permskej panve vytvorila ďalší rekord a prispela k 7 % nárastu celosvetovej čistej produkcie ropného ekvivalentu oproti minulému roku. Chevron tiež optimalizuje svoje portfólio predajom kanadských aktív v hodnote 6,5 miliardy USD a do roku 2028 plánuje odpredať 10 – 15 miliárd USD vedľajších aktív. Cieľom snahy spoločnosti o znižovanie nákladov je dosiahnuť do roku 2026 štrukturálne úspory vo výške 2 – 3 miliárd USD.

Chevron získava 2,20 % v predotvorenom obchodovaní na 152 USD na akciu.

Exxon Mobil Earnings

Upravený zisk na akciu: 1,92 USD (odhad: 1,87 USD)

Celkové príjmy a ostatné príjmy: 90,028 miliardy USD (odhad: 87,15 miliardy USD)

Produkcia: 4 582 tisíc barelov ropného ekvivalentu za deň (odhad: 4 522 KOEBD)

Výkon rafinérie: 3 985 tisíc barelov za deň (odhad: 3 871 kbd)

Celoročné kapitálové výdavky: Predpokladané približne 28 miliárd USD (odhad: 24,8 miliárd USD)

Firemné a finančné výdavky za 4. štvrťrok: Očakáva sa, že budú medzi 300 až 500 miliónmi USD

Spoločnosť Exxon Mobil vykázala za tretí štvrťrok 2024 robustný zisk vo výške 8,6 miliardy USD alebo 1,92 USD na akciu, a to vďaka vysokej prevádzkovej efektívnosti a úspore nákladov. Spoločnosť dosiahla rekordnú produkciu tekutín 3,2 milióna barelov denne, čo je najviac za viac ako 40 rokov, a výrazne zvýšila predaj produktov s vysokou hodnotou. Od začiatku roka spoločnosť Exxon dosiahla zisk 26,1 miliardy dolárov napriek tomu, že čelila protivetru zo slabších rafinérskych marží a cien zemného plynu v porovnaní so zvýšenými úrovňami v minulom roku. Generálny riaditeľ Darren Woods zdôraznil celopodnikovú transformáciu spoločnosti, ktorá posilnila jej ziskovosť a viedla k štrukturálnym úsporám nákladov vo výške 11,3 miliardy USD od roku 2019. Spoločnosť Exxon tiež oznámila zvýšenie štvrťročnej dividendy o 4 %, čo predstavuje 42 po sebe nasledujúcich rokov rastu dividend.

Predchádzajúca výkonnosť bola posilnená rekordnou produkciou z aktív v Guyane a Permskej panve. Spoločnosť však čelila problémom spojeným s predajom nestrategických aktív a vyššími odpisovými nákladmi.

Exxonmobil získava 1,45 % v predotvorenom obchodovaní na 118,45 USD na akciu.