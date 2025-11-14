Chevron, Phillips 66 a Total získali historicky prvý indický tender na dovoz amerického LPG

- India pridelila prvý spoločný tender na dovoz LPG z USA pre rok 2026 firmám Chevron, Phillips 66 a TotalEnergies.
India udelila svoj prvý spoločný dlhodobý tender na dovoz skvapalneného ropného plynu (LPG) z USA spoločnostiam Chevron, Phillips 66 a TotalEnergies Trading SA. Podľa informácií z trhu majú tieto firmy v roku 2026 dodať približne 2 milióny ton LPG, čo zodpovedá asi 48 veľmi veľkým plynovým tankerom (VLGC).
Strategický obrat Indie: menšia závislosť od Blízkeho východu
Tento krok je súčasťou širšej snahy Indie diverzifikovať svoje dodávateľské reťazce a znižiť obchodnú nerovnováhu s USA. V roku 2024 India doviezla asi 65 % svojej spotreby LPG (31 miliónov ton), pričom väčšina pochádzala z krajín Blízkeho východu – najmä Saudskej Arábie, Kuvajtu, Kataru a SAE. Približne 90 % dodávok bolo pokrytých dlhodobými zmluvami s týmito štátmi. Po oznámení plánov Indie na diverzifikáciu Saudi Aramco znížilo oficiálne predajné ceny propánu a butánu na najnižšiu úroveň za posledné dva roky, aby si udržalo svoj podiel na trhu.
USA ako rastúci partner v dodávkach LPG
Podľa predchádzajúcich správ plánuje India od roku 2026 pokryť približne 10 % svojho dovozu LPG z USA. V roku 2025 už viackrát využila cenové výhody, keďže USA ponúkali výhodnejšie podmienky v dôsledku obmedzeného dopytu z Číny (zúčastnenej na obchodnej vojne s Washingtonom).
Tendre umožnili víťazným firmám dodať jednu zo štyroch zásielok LPG alternatívneho pôvodu, čo zvyšuje flexibilitu dodávateľského reťazca.
Ekonomicko-politický kontext
Zvýšený dovoz z USA zapadá do širšej snahy o obchodnú rovnováhu s Washingtonom, ktorý zaviedol 50 % clo na vybrané indické výrobky. India plánuje v rámci obchodnej dohody zrušiť dovoznú daň na vybrané americké komodity, vrátane LPG, čo by malo ďalej zvýšiť ekonomickú atraktivitu týchto dodávok.
