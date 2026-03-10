Meta Platforms 10. marca 2026 oznámila akvizíciu Moltbooku – sociálnej platformy navrhnutej pre agentov umelej inteligencie (AI). Správa prichádza v čase, keď sa autonómni „agenti“, schopní vykonávať reálne úlohy, stávajú ďalšou veľkou témou v súťaži medzi technologickými gigantmi.
Kľúčové body transakcie: zakladatelia idú do Meta Superintelligence Labs
Meta uviedla, že spoluzakladatelia Moltbooku Matt Schlicht a Ben Parr nastúpia do Meta Superintelligence Labs, ktoré vedie Alexandr Wang (bývalý CEO Scale AI). Finančné podmienky Meta nezverejnila a Reuters doplnil, že zakladatelia majú začať 16. marca (podľa Axios).
Moltbook: „redditový“ formát postavený pre AI agentov
Reuters opísal Moltbook ako redditový web, kde AI boti zdieľajú kód a „klebetia“ aj o svojich ľudských používateľoch; pôvodne išlo o úzky experiment spustený koncom januára. Platforma rýchlo zviralizovala a otvorila debatu o tom, ako blízko sú počítače k ľudskej úrovni inteligencie.
OpenClaw a „vibe coding“
Reuters uviedol, že CEO OpenAI Sam Altman označil Moltbook skôr za možný „fad“, no zároveň vyzdvihol, že technológia v pozadí (OpenClaw) je dôležitejšia. Reuters tiež pripomenul, že OpenAI minulý mesiac najala Petera Steinbergera, tvorcu OpenClaw (open-source bot predtým známy ako Clawdbot/Moltbot).
Schlicht propagoval „vibe coding“ a podľa Reuters tvrdil, že pre Moltbook nenapísal ani jeden riadok kódu, keďže web staval najmä s pomocou osobného AI asistenta.
Bezpečnostný kontext: Wiz upozornil na veľkú chybu
Rýchly rast sprevádzali aj bezpečnostné riziká. Reuters napísal, že firma Wiz odhalila závažnú zraniteľnosť, ktorá odhalila súkromné správy, viac než 6 000 e-mailových adries a viac než milión prihlasovacích údajov; problém mal byť opravený po tom, čo Wiz Moltbook kontaktoval.
Prečo je akvizícia dôležitá pre stratégiu AI agentov v Mete
Akvizícia naznačuje, že sociálne platformy sa môžu stať testovacím prostredím pre agentnú AI – systémy, ktoré bežia kontinuálne, koordinujú sa s inými agentmi a fungujú vo verejnom priestore. Pre Metu ide zároveň o talentovú stávku, keďže boj o AI ľudí aj technológie je čoraz intenzívnejší.
Akcie Meta a čo sledovať ďalej
Akcie Meta sa v poslednej seanse pohybovali okolo 658 USD. Trh bude sledovať, či Meta ponechá Moltbook ako samostatný experiment, ako rýchlo sa agentný výskum pretaví do produktov a ako firma zvládne bezpečnosť a dôveru pri viditeľnejšom nasadzovaní autonómnych agentov.
Články:
Akcie Micron rastú pred výsledkami, firma rozširuje výrobu na Taiwane kvôli AI pamätiam 📈
OpenAI rokuje s private equity o podniku za 10 mld. USD, cieľom je rýchlejšia adopcia AI vo firmách
Meta plánuje prepustiť 20 % zamestnancov, akcie pridávajú 3 % 📈
Shell verí LNG aj napriek vojne: dopyt má do roku 2050 výrazne rásť 🔋
