Google prináša AI agentov Gemini na GenAI.mil pre neklasifikovanú prácu Pentagonu

Google Public Sector predstavil novú funkciu „Agent Designer“ v rámci Gemini for Government na platforme GenAI.mil, ktorá má umožniť personálu Pentagonu vytvárať AI agentov pomocou prirodzeného jazyka pre neklasifikované úlohy. Spoločnosť uvádza, že GenAI.mil je dostupná pre 3 milióny civilných aj vojenských používateľov pre neklasifikovanú prácu.
Čo Google spustil: Agent Designer na GenAI.mil
Agent Designer je prezentovaný ako no-/low-code nástroj na tvorbu „digitálnych asistentov“, ktorí automatizujú opakujúce sa viac-krokové administratívne workflow bez programovania. Google uvádza, že funkcia je dostupná v Gemini for Government na GenAI.mil.
Čo AI agenti dokážu: príklady pre neklasifikované workflow
Google zdôraznil využitie orientované na produktivitu a rutinné kancelárske procesy. Ako príklady uvádza:
Prípravu podkladov na stretnutia, akčných bodov alebo nominácií/ocenení
Rozdelenie komplexných cieľov na kroky, checklisty a časové plány
Google zároveň uviedol, že GenAI.mil prekonala v priebehu niečo vyše mesiaca hranicu jedného milióna unikátnych používateľov a že spolu s Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO) organizuje školenia a „office hours“.
Kontext obranného AI: tlak na rozšírenie nástrojov aj na klasifikované siete
Nasadenie prichádza v čase, keď Pentagon podľa Reuters tlačí popredné AI firmy k rozšíreniu nástrojov aj na klasifikované siete a k menším zmluvným obmedzeniam. Diskusia sa týka aj formulácií typu „all lawful use“ a toho, aké guardrails majú mať AI systémy pri citlivých aplikáciách.
Akcie Alphabet: trh sleduje monetizáciu AI a cloudové kontrakty
Alphabet (GOOGL) sa v poslednej seanse obchodoval približne okolo 309 USD. Vládne nasadenie samo osebe pravdepodobne nebude hlavným rastovým motorom, no podporuje pozíciu Google Cloudu v enterprise „agentic AI“ v čase ostrej konkurencie hyperscalerov.
Články:
Akcie Micron rastú pred výsledkami, firma rozširuje výrobu na Taiwane kvôli AI pamätiam 📈
OpenAI rokuje s private equity o podniku za 10 mld. USD, cieľom je rýchlejšia adopcia AI vo firmách
Meta plánuje prepustiť 20 % zamestnancov, akcie pridávajú 3 % 📈
Shell verí LNG aj napriek vojne: dopyt má do roku 2050 výrazne rásť 🔋
