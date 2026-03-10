Sony bojuje s britskou žalobou za 2,7 mld. USD pre ceny v PlayStation Store 🎮

Sony sa v Londýne bráni hromadnej žalobe, ktorá žiada približne 1,97 mld. GBP (2,7 mld. USD) za údajné predražovanie digitálnych hier a doplnkov v PlayStation Store. Žaloba tvrdí, že kontrola nad digitálnou distribúciou umožňuje vyššie ceny než pri fyzických kópiách.
Čo žaloba tvrdí o PlayStation Store
Prípad vedie spotrebiteľská aktivistka Alex Neill a bol podaný na Competition Appeal Tribunal (CAT) v mene približne 12 miliónov ľudí v Spojenom kráľovstve. Sony je obviňované zo zneužitia dominantného postavenia tým, že digitálne hry a add-on obsah pre PlayStation sa dajú kupovať a predávať iba cez PlayStation Store.
„Uzavretý“ ekosystém a tvrdenie o 30 % provízii
V súhrne žaloby zverejnenom CAT sa uvádza, že Sony obmedzuje distribúciu tretích strán a účtuje províziu, ktorá bola „z veľkej časti nastavená na 30 %“ pri nákupoch cez PlayStation Store. „Relevantné obdobie“ je v dokumente definované od 19. augusta 2016 (do konečného rozsudku alebo urovnania).
Obrana Sony: náklady, konkurencia a „free-riding“
Sony tvrdí, že do integrovanej platformy investovalo „roky a miliardy“ a že podobný model používajú aj konkurenti ako Nintendo či Microsoft Xbox. Jeho právnici zároveň argumentujú, že marže nie sú nadmerné a žaloba ignoruje náklady a hodnotu značky.
Načasovanie procesu a širší tlak na „app store“ modely
V spise CAT je uvedené, že proces sa začína 10. marca 2026 a má trvať približne 10 týždňov (vrátane úvodného „reading week“). Reuters dodáva, že ide o tretí veľký spotrebiteľský spor proti veľkej tech firme, ktorý sa v Británii dostal k hlavnému pojednávaniu od začiatku roka 2025.
Rýchly pohľad na akcie Sony
Americky obchodované akcie Sony (SONY) sa v poslednej seanse pohybovali okolo 21,97 USD.
Články:
Akcie Micron rastú pred výsledkami, firma rozširuje výrobu na Taiwane kvôli AI pamätiam 📈
OpenAI rokuje s private equity o podniku za 10 mld. USD, cieľom je rýchlejšia adopcia AI vo firmách
Meta plánuje prepustiť 20 % zamestnancov, akcie pridávajú 3 % 📈
Shell verí LNG aj napriek vojne: dopyt má do roku 2050 výrazne rásť 🔋
