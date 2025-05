Chevron udržuje ziskové očakávania, ale znižuje objem spätných nákupov kvôli neistote na trhu

Chevron, druhý najväčší producent ropy v USA, dnes oznámil výsledky za prvý štvrťrok, ktoré splnili očakávania analytikov, zároveň však varoval, že v dôsledku nepriaznivého vývoja na trhu zníži objem spätných nákupov akcií v druhom štvrťroku. Táto správa spôsobila pokles akcií o 2 % v predburze, čo odráža obavy investorov z budúcej návratnosti kapitálu.

Spoločnosť vykázala upravený zisk 3,8 miliardy USD, čo predstavuje 2,18 USD na akciu, čo zodpovedá konsenzu trhu podľa údajov agentúry LSEG. Chevron napriek tomu čelí tlaku kvôli klesajúcim cenám ropy, ktoré sú dôsledkom reakcie trhu na nové colné opatrenia prezidenta Trumpa a rozhodnutie OPEC+ zvýšiť produkciu.

Zatiaľ čo v štvrťroku spoločnosť vyplatila 3 miliardy USD na dividendách a vykúpila akcie za 3,9 miliardy USD, v druhom kvartáli očakáva zníženie spätného odkúpenia na 2 až 3,5 miliardy USD. Podľa finančnej riaditeľky Eimear Bonner by celoročný objem spätných nákupov mohol dosiahnuť 11,5 až 13 miliárd USD, čo je skôr dolná hranica pôvodného rozpätia 10 až 20 miliárd USD.

Produkcia zostala medziročne stabilná na úrovni 3,35 milióna barelov ropného ekvivalentu denne, ale zisky z ťažby klesli z vlaňajších 5,24 miliardy USD na 3,76 miliardy USD. Chevron navyše oznámil, že plánovaná údržba v Q2 zníži produkciu o 105 tisíc barelov denne, čo ďalej ovplyvní krátkodobú výkonnosť.

Pozitívnym faktorom je zlepšenie ziskov rafinérií, ktoré v minulom štvrťroku zaznamenali prvú stratu za štyri roky. Produkcia sa rozšírila v kazachstanskom poli Tengiz a Permskom bazéne, ale časť ziskov bola kompenzovaná stratami z predaja aktív a dopadom na prevádzku vo Venezuele v dôsledku novej regulácie.

Chevron naďalej zdôrazňuje svoju konzervatívnu, ale stabilnú dividendovú politiku, ktorá rastie rýchlejšie ako u konkurencie. Výhľad však zostáva neistý kvôli geopolitickému napätiu, cenovým výkyvom a regulačným zásahom.

Graf CVX.US (D1)

Akcie Chevron sa aktuálne obchodujú okolo hladiny 137 USD.Cena sa stále nachádza pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá), čo znamená, že trh zostáva v klesajúcom trende. RSI osciluje okolo 41 bodov, čo svedčí o slabšom nákupnom momente, ale zároveň nenaznačuje prehnané prepredané podmienky. MACD je stále v záporných hodnotách a pod signálnou líniou, čo potvrdzuje nízku dynamiku a pokračujúcu neistotu investorov.

V posledných dvoch týždňoch sa akcie pohybujú v bočnom pásme medzi 131 a 139 USD, pričom zatiaľ nedošlo k prelomeniu, ktoré by naznačovalo zmenu smeru. Ak by cena prelomila rezistenciu okolo 139 USD, mohlo by dôjsť k návratu na úrovne 145 až 147 USD, kde sa nachádzajú kĺzavé priemery. V opačnom prípade by prelomenie podpory okolo 131 USD mohlo otvoriť cestu k ďalším poklesom, najmä v kontexte klesajúcich cien ropy a oznámenia o znížení spätného odkúpenia akcií.

Zdroj: xStation5

