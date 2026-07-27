Čína buduje vlastné stroje na výrobu čipov. ASML pod tlakom, technologická vojna vstupuje do novej fázy

Čína opäť vysiela trhom signál, že chce urýchliť budovanie vlastného technologického ekosystému. V posledných týždňoch Peking prekvapil globálne trhy sériou udalostí spojených s umelou inteligenciou a polovodičmi. Najskôr prišli správy o pokroku pri domácich AI čipoch. Potom sa globálna pozornosť presunula k modelu Kimi K3 od Moonshot AI, ktorý mal podľa dostupných informácií ponúkať schopnosti porovnateľné s niektorými najpokročilejšími riešeniami vyvíjanými západnými lídrami, ako sú OpenAI a Anthropic.
Teraz Čína podniká ďalší, oveľa zásadnejší krok. Podľa mediálnych správ začal Peking vyrábať domáce DUV litografické stroje, teda zariadenia používané pri výrobe polovodičov. Práve táto oblasť zostávala po mnoho rokov jedným z najväčších obmedzení pre čínsky čipový priemysel.
Ak sa tieto správy potvrdia, pôjde o jednu z najvýznamnejších udalostí v čínskom technologickom sektore, pretože by predstavovala pokus znížiť závislosť od zahraničných dodávateľov nielen pri samotných polovodičových čipoch, ale aj pri zariadeniach potrebných na ich výrobu.
Správa sa rýchlo premietla do finančných trhov. Akcie ASML, najväčšieho svetového výrobcu litografických strojov, sa dostali pod tlak, keďže investori začali prehodnocovať dlhodobé riziká spojené s vývojom čínskych alternatív k západným technológiám.
Zdroj: XTB Research
To však neznamená, že by pozícia ASML bola náhle ohrozená. Holandská spoločnosť si stále udržiava obrovskú technologickú výhodu, najmä v oblasti najpokročilejších EUV strojov, ktoré sú nevyhnutné na výrobu najsofistikovanejších čipov na svete. Reakcia trhu napriek tomu ukazuje, že investori čoraz pozornejšie sledujú, ako rýchlo sa Čína snaží znížiť svoju závislosť od zahraničných dodávateľov.
Litografické stroje patria medzi najzložitejšie priemyselné systémy na svete. Umožňujú nanášať extrémne presné vzory na kremíkové wafery, ktoré sa následne používajú na výrobu moderných procesorov. Tomuto trhu po desaťročia dominovalo len niekoľko spoločností, pričom ASML dosiahla jedinečnú pozíciu a jej technológie sa stali jedným zo základov globálneho polovodičového priemyslu.
Prístup k týmto technológiám sa stal aj jedným z kľúčových prvkov súperenia medzi Spojenými štátmi a Čínou. Exportné obmedzenia mali spomaliť rozvoj najpokročilejších čipov v Pekingu, výsledok však bol zložitejší. Namiesto zastavenia technologických ambícií Číny urýchlili investície do domácich riešení.
Čína začala budovať vlastný dodávateľský reťazec, ktorý zahŕňa nielen návrh čipov, ale aj výrobu polovodičov a zariadenia používané v čipových továrňach.
V tomto kontexte je vývoj domácich DUV strojov veľmi významný. Nejde iba o vytvorenie jedného zariadenia, ale o získanie schopností, ktoré boli po desaťročia sústredené hlavne v rukách západných spoločností.
To samozrejme neznamená, že Čína dosiahla úroveň globálnych technologických lídrov. Najvyspelejšie EUV stroje zostávajú mimo dosahu čínskeho priemyslu a výhoda ASML v tejto oblasti zostáva značná. Vývoj skutočne konkurencieschopnej technológie by si vyžadoval ešte mnoho rokov pokroku.
Peking však nemusí nevyhnutne okamžite dosiahnuť úplnú technologickú prevahu. Jeho cieľom je vybudovať dostatočne pokročilý ekosystém, ktorý mu umožní znížiť závislosť od zahraničných dodávateľov a chrániť domáci priemysel pred budúcimi obmedzeniami.
Tento prístup bol viditeľný aj v oblasti umelej inteligencie. Úspech DeepSeeku, nasledovaný vývojom Moonshot AI a modelu Kimi K3, vyslal trhom signál, že čínske spoločnosti sú schopné vytvárať riešenia, ktoré sú oveľa konkurencieschopnejšie, než sa predtým očakávalo.
Ešte nedávno bola technologická prevaha Západu vnímaná ako hlboká priekopa, ktorej prekonanie by Číne trvalo mnoho rokov. Nedávny vývoj však naznačuje, že rozdiel môže byť výrazne menší, než sa predtým predpokladalo.
To samozrejme neznamená, že Čína už dobehla Spojené štáty a ich spojencov. Západné spoločnosti si v kľúčových oblastiach stále udržiavajú obrovské výhody. Nvidia zostáva lídrom na trhu najpokročilejších AI čipov, TSMC kontroluje výrobu najsofistikovanejších polovodičov na svete a ASML si udržiava jedinečnú pozíciu v najmodernejšej litografii.
Samotná povaha konkurencie sa však mení. Čína ukazuje, že je ochotná investovať obrovské zdroje do vývoja vlastných technológií a postupne znižovať svoju závislosť od zahraničných dodávateľov.
Pre globálny polovodičový trh by to mohlo znamenať začiatok fragmentovanejšieho technologického sveta. Po mnoho rokov fungoval čipový priemysel ako jeden prepojený globálny ekosystém, v ktorom sa rôzne krajiny špecializovali na konkrétne časti dodávateľského reťazca. Spojené štáty sa zameriavali na návrh čipov, Taiwan na výrobu najpokročilejších polovodičov a Európa na kľúčové technológie súvisiace s litografickým vybavením.
Teraz sa Čína snaží vybudovať vlastnú verziu tohto systému.
Najväčší význam začatia domácej výroby DUV strojov preto nespočíva iba v samotnej technológii, ale v tom, že sa Peking snaží prevziať kontrolu nad ďalšou kľúčovou časťou polovodičového dodávateľského reťazca.
Pre ASML to neznamená okamžitý koniec jej dominancie. Čínske technológie majú pred sebou ešte dlhú cestu, kým budú môcť realisticky konkurovať najpokročilejším systémom. Pre investorov je to však dôležitý signál, že štruktúra globálneho polovodičového trhu sa môže postupne začať meniť.
Technologická vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou už nie je iba o tom, kto dokáže vytvoriť najlepší čip alebo najpokročilejší model umelej inteligencie. Ide o kontrolu nad celou infraštruktúrou, ktorá tieto technológie umožňuje.
Začatie domácej výroby DUV strojov ukazuje, že Peking nechce zostať iba zákazníkom západných technológií. Čína sa snaží stať jedným z ich výrobcov.
A práve preto sa tento vývoj môže stať jednou z najdôležitejších udalostí pre celý polovodičový trh.
Zdroj: xStation5
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