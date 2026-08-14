⬇️ Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (14. 8. 2026)

V uplynulom týždni sa finančné trhy opäť sústredili na geopolitickú situáciu, najmä na Blízkom východe. Vzhľadom na absenciu výraznejších zmien sa však pozornosť investorov čoraz viac presúvala k prichádzajúcim makroekonomickým údajom. Opäť sme videli sériu dát, ktoré by mali Fed odradiť od prípadného zvyšovania úrokových sadzieb.
Tento týždeň prinesie investorom sériu dôležitých makroekonomických a firemných udalostí. V centre pozornosti bude zverejnenie zápisnice z júlového zasadnutia Fedu (FOMC Minutes), finančné výsledky veľkých amerických maloobchodných reťazcov na čele s Walmartom, séria údajov o inflácii vrátane Japonska a Spojeného kráľovstva a predbežné indexy PMI z hlavných svetových ekonomík.
Vzhľadom na tento kalendár majú tento týždeň najväčší potenciál na zvýšenú volatilitu USDJPY, US500 a GBPUSD.
USDJPY
Japonskú menu čaká týždeň plný významných makroekonomických údajov, ktoré môžu určiť smer páru USDJPY na niekoľko nasledujúcich týždňov. Na začiatku týždňa bude trh analyzovať odhad japonského HDP za 2. štvrťrok. V piatok budú zverejnené kľúčové údaje o inflácii CPI v Japonsku a predbežný index PMI. Na strane dolára bude zásadná stredajšia zápisnica z posledného zasadnutia Fedu („FOMC Minutes“).
Bank of Japan (BoJ) medzitým zostáva pod tlakom v dôsledku rastúcich životných nákladov a mzdových tlakov. Vyššie údaje o inflácii CPI v minulosti vyvolávali špekulácie o rýchlejšom sprísňovaní menovej politiky BoJ, čo viedlo k prudkým pohybom jenu. Trh v súčasnosti započítava približne 80 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v septembri, čo by mohlo podporiť nedávne snahy vlád Japonska a USA o posilnenie jenu.
Ak piatková inflácia prekvapí smerom nahor a stredajšia zápisnica Fedu ukáže väčšie obavy amerických centrálnych bankárov zo spomaľovania ekonomiky, pár USDJPY by sa mohol dostať pod tlak.
US500 (futures na S&P 500)
Americké akciové indexy čaká test kondície domáceho spotrebiteľa. Hoci sa výsledková sezóna blíži ku koncu, investorov čakajú finančné výsledky maloobchodných gigantov: Home Depot v utorok, Target a Lowe's v stredu a Walmart vo štvrtok. Obraz o stave americkej ekonomiky doplní stredajšia zápisnica z posledného zasadnutia Fedu a piatkové predbežné indexy PMI vo výrobe a službách v USA.
Výsledky Walmartu predstavujú dôležitý indikátor kondície spotreby, ktorá tvorí takmer 70 % amerického HDP. Výhľad manažmentu Walmartu týkajúci sa spotrebiteľského dopytu v minulosti dokázal vyvolať výrazné pohyby celého indexu S&P 500.
Slabší výhľad v kombinácii so zápisnicou FOMC poukazujúcou na pretrvávajúce inflačné riziká by mohol byť impulzom na vyberanie ziskov na akciovom trhu. Americké akcie zároveň zostanú citlivé na meniace sa očakávania týkajúce sa ďalšieho vývoja úrokových sadzieb.
GBPUSD
Tretím trhom, ktorý si zaslúži zvýšenú pozornosť, je takzvaný „Cable“, teda menový pár GBPUSD. Hlavným dôvodom je mimoriadne nabitý makroekonomický kalendár v Spojenom kráľovstve. V utorok budú zverejnené údaje z britského trhu práce (očakávaná miera nezamestnanosti 4,9 %), v stredu kľúčová inflácia CPI (očakávanie 2,6 % medziročne) a v piatok predbežné indexy PMI spolu s údajmi o maloobchodných tržbách.
Trhové očakávania budúceho vývoja úrokových sadzieb Bank of England (BoE) sú mimoriadne citlivé na mzdové tlaky a infláciu v sektore služieb. Vyššia než očakávaná inflácia CPI v posledných mesiacoch účinne bránila BoE v prechode k uvoľnenejšej menovej politike. Bank of England sa však zároveň tento rok nerozhodla zvýšiť úrokové sadzby podobne ako ECB, hoci počas prebiehajúcej energetickej krízy trh v určitom období započítaval až tri alebo štyri zvýšenia sadzieb v tomto roku.
V súčasnosti trh očakáva do konca roka iba jeden pohyb sadzieb. Ak stredajšia inflácia prekvapí smerom nahor a piatkové americké indexy PMI naopak sklamú, GBPUSD by mohol získať výrazný rastový impulz.
Denné zhrnutie: EUR/USD sa snaží zvrátiť trend, Wall Street smeruje k tretiemu rastovému týždňu v rade 🚨
BREAKING: USD oslabuje po slabších údajoch o maloobchodných tržbách v USA 💥
Zhrnutie trhov: Európske softvérové akcie držia indexy v blízkosti rekordných maxím. Dolár odovzdáva zisky z tohto týždňa (14. 8. 2026)
Krypto novinky: JPMorgan ukončil bankový vzťah s Polymarket, RedotPay odkladá IPO, SEC odkladá pravidlá a Neutrl pozastavil výbery 🚨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.