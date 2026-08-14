Denné zhrnutie: EUR/USD sa snaží zvrátiť trend, Wall Street smeruje k tretiemu rastovému týždňu v rade 🚨

Hlavný faktor ovplyvňujúci volatilitu trhu: Hlavným motorom trhov zostáva výsledková sezóna amerických spoločností, ktorá sa blíži ku koncu a priniesla historicky silné údaje. Rast tržieb na širšom trhu aktuálne dosahuje takmer 50 % medziročne, čo potvrdzuje silnú fundamentálnu podporu. Investori po sérii nedávnych ziskov na Wall Street tieto mimoriadne pozitívne údaje spracúvajú a trh vstupuje do fázy stabilizácie. Slabšie údaje o spotrebe zároveň zmierňujú obavy z inflácie a znižujú tlak na rast úrokových sadzieb.
Geopolitika: Investori naďalej pozorne sledujú vývoj na Blízkom východe vrátane pohybu lodí cez strategický Hormuzský prieliv. V rokovaniach medzi USA a Iránom zatiaľ nedošlo k prelomu. Húsíovia medzitým zaútočili dronom na zariadenie Saudi Aramco v Nadžráne. Útok bol reakciou na to, čo Jemen označil za narušenie svojej suverenity saudskými stíhačkami, ktoré vstúpili do vzdušného priestoru severovýchodne od Saady.
Makroekonomické údaje: Americká ekonomika vykazuje známky slabosti. Maloobchodné tržby v júli nečakane klesli a spotrebiteľská nálada sa v auguste výrazne zhoršila. Situácia v Európe pôsobí o niečo stabilnejšie vďaka zrýchľujúcemu hospodárskemu rastu. HDP EÚ v 2. štvrťroku vzrástol o 0,5 % medzikvartálne. Inflácia vo Francúzsku mierne zrýchlila na 2,1 % medziročne, najmä v dôsledku rastúcich cien služieb a energií. V Nemecku veľkoobchodné ceny citeľne vzrástli, predovšetkým v dôsledku vyššieho zdanenia pohonných hmôt a medzinárodných turbulencií.
Indexy: Americký index S&P 500 po včerajšom dosiahnutí historického maxima dnes mierne klesá, stále však smeruje k tretiemu rastovému týždňu v rade. Hlavné valuačné ukazovatele naznačujú, že technologický trh napriek blízkosti historických maxím nie je extrémne prehriaty a jeho ocenenie zostáva pod priemernými úrovňami zaznamenanými od roku 2023. Európske akciové trhy sa obchodujú bez jasného smeru a futures na hlavné indexy sa pohybujú okolo nuly. Nemecký DAX mierne rastie s podporou IT spoločností.
Akcie: Európsky technologický sektor výrazne posilňuje v reakcii na správy o možnom prevzatí spoločnosti Workday, ktorej akcie včera vyskočili takmer o 18 %. Dnešná seansa však prináša prirodzené vyberanie ziskov a akcie klesajú o niekoľko percent. V USA výrazne rastú akcie domácich výrobcov dronov, ktoré pozitívne reagujú na zavedenie ciel na zahraničnú konkurenciu. Horšie sa darí Cisco Systems po znížení odporúčania analytikov pre obavy zo spomalenia rastu.
Meny: Americký dolár na konci týždňa oslabuje, zatiaľ čo euro posilňuje. Európska mena sa pokúša preraziť dôležitý dlhodobý cenový priemer, čo by mohlo otvoriť priestor na ďalší rast. Prekvapivo sa vyvíja japonský jen, ktorý sa napriek očakávaniam sprísnenia menovej politiky centrálnej banky opäť dostáva pod predajný tlak.
Komodity: Na trhu s ropou futures na Brent odovzdali počiatočné zisky a stabilizujú sa okolo 87 USD za barel. Drahé kovy postupne mažú straty po včerajšej korekcii. Zlato posilňuje a prekonalo hranicu 4 360 USD za uncu, zatiaľ čo striebro rastie takmer k 65 USD za uncu. Pokračuje aj rast cien zemného plynu.
Kryptomeny: Trh digitálnych aktív dnes mierne klesá v súlade s celkovým ochladením trhového sentimentu. Bitcoin oslabil približne k 62 900 USD a oproti včerajšiemu záveru stráca len zlomok percenta. Sektor naďalej čaká na nový impulz od inštitucionálnych investorov a vytvára podmienky na možné oslabenie korelácie s akciovými trhmi. Nadchádzajúce rozhodnutia centrálnych bánk zostávajú kľúčovým faktorom pre ďalšie smerovanie špekulatívneho kapitálu v oblasti digitálnych aktív.
Volatilita trhu pozorovaná na konci dňa pri vybraných inštrumentoch. Zdroj: xStation
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