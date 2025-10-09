Čínsky gambit: Suroviny ako zbraň v technologickej vojne

- Čína sprísňuje vývozné kontroly vzácnych zemín, napätie obchodnej vojny s USA eskaluje
- Čína sprísňuje vývozné kontroly vzácnych zemín, napätie obchodnej vojny s USA eskaluje
- Vzácne zeminy – strategický zdroj 21. storočia
- Politická hra o technologickú dominanciu
Čína zavádza rozsiahle obmedzenia vývozu vzácnych zemín a súvisiacich technológií, čím ďalej eskaluje obchodnú vojnu so Spojenými štátmi.
Nové nariadenie, ktoré vstúpi do platnosti 1. decembra, vyžaduje vývozné licencie aj pre produkty obsahujúce minimálne množstvá týchto kľúčových surovín.
Peking síce tento krok prezentuje ako opatrenie na ochranu národnej bezpečnosti, zároveň však zvyšuje tlak na globálne dodávateľské reťazce a svetový technologický trh.
Vzácne zeminy zahŕňajú 17 chemických prvkov nevyhnutných pre moderné technológie – od polovodičov a magnetov pre elektromotory až po batérie pre elektromobily.
Aj keď tieto materiály nie sú v prírode extrémne vzácne, ich ťažba a spracovanie je technologicky náročné a nákladné.
Čína kontroluje približne 70 % svetovej ťažby a až 90 % spracovateľskej kapacity, čím si udržiava dominantné postavenie na trhu.
Nové nariadenia — reakcia Pekingu na opatrenia USA
Podľa čínskeho ministerstva obchodu nové pravidlá zakazujú vývoz vzácnych zemín a technológií súvisiacich s výrobou polovodičov či vojenských komponentov bez schválenej licencie.
Obmedzenia sa vzťahujú aj na zariadenia používané pri výrobe batérií pre elektromobily.
Peking tvrdí, že tieto opatrenia majú zabrániť vojenskému využitiu surovín, no zároveň jasne naznačuje svoj postoj v kontexte rastúceho napätia s Washingtonom.
Odborníci uvádzajú, že opatrenia sú zamerané na americký technologický sektor – vrátane firiem ako Nvidia, AMD či TSMC, ktoré potrebujú vzácne zeminy na výrobu pokročilých čipov a komponentov využívaných napríklad v umelých inteligenciách a špičkovej elektronike.
Dopady na priemysel
-
Výroba polovodičov:
Spoločnosti ako Nvidia, Apple, TSMC, Samsung a SK Hynix sú závislé od vzácnych zemín pri výrobe čipov. Nové nariadenia môžu spomaliť rozširovanie výrobných kapacít mimo Číny a zvýšiť výrobné náklady.
-
Automobilový a energetický sektor:
Tieto kovy sú kľúčové pre výrobu magnetov v elektromotoroch a batérií. Vývozné obmedzenia môžu zdražiť komponenty a oneskoriť výrobu vozidiel a projektov veterných turbín.
-
Národná bezpečnosť:
Zákaz vývozu na vojenské účely odráža obavy Číny z nasadenia týchto materiálov v technologicko-vojenskej súťaži – najmä v oblasti AI a pokročilých zbrojných systémov.
Rozhodnutie Pekingu sprísniť kontrolu nad vývozom vzácnych zemín nie je len obchodné opatrenie, ale strategický krok v globálnej technologickej rivalite.
Čína tým vysiela signál, že má v rukách silné vyjednávacie tromfy voči USA, a využíva svoju dominanciu nad strategickými surovinami ako páku.
Ako reakcia na americké sankcie zamerané proti čínskemu polovodičovému priemyslu – najmä v oblasti AI a pokročilých čipov – Peking ukazuje, že dokáže odpovedať symetricky obmedzením prístupu k materiálom, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu technologických komponentov.
Tento geopolitický ťah poukazuje na to, že kontrola nad vzácnymi zeminami sa stáva kľúčovým prvkom obchodnej vojny a širšej strategickej súťaže medzi svetovými mocnosťami.
