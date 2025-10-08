US OPEN: Wall Street sa nebojí uzavretia vlády 📈💲

-
Wall Street rastie napriek uzavretiu americkej vlády – investori ignorujú politický pat vo Washingtone a sústreďujú sa na technologický sektor a makroekonomické údaje.
- NASDAQ vedie zisky, zatiaľ čo Russell 2000 zaostáva – dominancia AI a Big Tech sektora zostáva na rekordnej úrovni.
- xAI Elona Muska získala 20 miliárd USD na nákup a prenájom čipov Nvidia – medzi investormi je aj samotná Nvidia, čo zdôrazňuje rastúci dopyt po výpočtovom výkone pre umelú inteligenciu.
- Silné zisky drahých kovov a indexov naznačujú, že trh čoraz viac hrá na tzv. „Debasement Trade“ – teda útek k reálnym a technologickým aktívam.
- Trh očakáva zverejnenie zápisu zo zasadnutia FOMC, ktorý môže ešte dnes večer naznačiť ďalší smer politiky Fedu a očakávania ohľadom budúcich znížení úrokových sadzieb.
-
Americké indexy začali stredajšiu seansu rastom, a to napriek rozpočtovému patu a prebiehajúcemu uzavretiu federálnej vlády, ktoré zostávajú horúcou témou medzi analytikmi a novinármi. Investori akoby ignorovali politický chaos vo Washingtone a sústredia sa na ekonomické vyhliadky a výkonnosť technologických spoločností, ktoré naďalej ťahajú trh smerom nahor.
Po otvorení trhu najvýraznejšie rastie NASDAQ, zatiaľ čo Russell 2000 zaostáva. Tým sa potvrdzuje dlhodobý trend dominancie spoločností z oblasti AI a technologického sektora, ktoré si ukrajujú čoraz väčší podiel na trhovej kapitalizácii a odsúvajú menšie a tradičné firmy mimo pozornosti investorov.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Na začiatku dnešnej seansy sa najlepšie darí spoločnostiam z odvetví informačných technológií a zdravotníctva, zatiaľ čo energetika a financie ťahajú indexy nadol.
Mimoriadny rast drahých kovov – najmä zlata a striebra, dnes aj paládia – spolu s rastom akciových indexov napriek politickému napätiu môže naznačovať, že investori čoraz viac oceňujú tzv. „Debasement Trade“ – teda únik ku skutočným a digitálnym aktívam v kontexte rastúcich obáv o verejný dlh a reálnu hodnotu dolára.
Zisky pokračujú napriek včerajšiemu ochladeniu sentimentu po výsledkoch spoločnosti Oracle. Firma odhalila, že vynaložila 100 miliónov USD na prenájom čipov Nvidia, čo vyvolalo pochybnosti o efektívnosti týchto projektov aj o samotnej spoločnosti. Dôležité je, že startup Elona Muska „xAI“ už získal 20 miliárd USD na nákup a prenájom čipov Nvidia, pričom medzi investormi je aj samotná Nvidia.
Na pozadí zostáva napätá politická situácia. Senát včera odmietol ďalší republikánsky návrh rozpočtu a federálna vláda je naďalej uzavretá. V súčasnosti neexistujú žiadne náznaky možnej dohody.
V tomto prostredí investori s napätím očakávajú zverejnenie zápisu z posledného zasadnutia FOMC, ktoré bude publikované dnes večer. Trh dúfa, že dokument prinesie viac svetla na to, ako centrálna banka hodnotí aktuálnu situáciu a ako uzavretie vlády ovplyvňuje rozhodovací proces Fedu.
US100 (D1)
Zdroj: Xstation5
Technický pohľad:
Z technického hľadiska sa cena nachádza pevne v rámci dlhodobého rastového kanála, ktorého dolná hranica už niekoľko mesiacov účinne funguje ako podpora. Štruktúra trendu zostáva neporušená a dynamika pohybu naznačuje, že trh je stále pod kontrolou kupujúcich.
Jedinou výraznejšou rezistenciou je úroveň posledného historického maxima (ATH). V prípade korekcie smerom nadol bude prvou kľúčovou podporou oblasť 24 640 USD, kde sa spájajú lokálne minimá, kĺzavý priemer EMA25 a 23,6 % Fibonacciho retracement. Udržanie tejto zóny je zásadné pre zachovanie aktuálneho rastového momenta.
Firemné správy:
-
Confluent (CFLT.US): Softvérová a dátová infraštruktúra – firma oznámila, že hľadá nového kupcu. Akcie otvorili s rastom o 10 %.
-
Rocket Lab (RKLB.US): Výrobca rakiet pokračuje v raste – +9 % po oznámení zmluvy s japonským satelitným operátorom.
-
Anglogold (AU.US): Ťažobná spoločnosť so zameraním na zlato – +2 % vďaka eufórii na trhu s drahými kovmi.
-
FedEx (FDX.US): Logistická firma -2 % po znížení výhľadu od Morgan Stanley.
-
QuantumScape (QS.US): Výrobca batérií +5 % po oznámení spolupráce s Murata na novom projekte.
