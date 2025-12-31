Čína zavedie 55 % clo na dovoz hovädzieho mäsa z USA a Brazílie od roku 2026

- Čína od 1. januára 2026 zavedie dodatočné 55 % clo na dovoz hovädzieho mäsa z USA a Brazílie.
- Clo sa bude uplatňovať po prekročení dovozných kvót a bude platiť počas troch rokov.
- Toto opatrenie môže zdražiť hovädzie mäso na čínskom trhu a presmerovať export do iných regiónov.
- Ide o ďalší signál rastúceho obchodného napätia medzi Čínou a Západom.
- Čína od 1. januára 2026 zavedie dodatočné 55 % clo na dovoz hovädzieho mäsa z USA a Brazílie.
- Clo sa bude uplatňovať po prekročení dovozných kvót a bude platiť počas troch rokov.
- Toto opatrenie môže zdražiť hovädzie mäso na čínskom trhu a presmerovať export do iných regiónov.
- Ide o ďalší signál rastúceho obchodného napätia medzi Čínou a Západom.
Čínske ministerstvo obchodu oznámilo, že od 1. januára 2026 zavedie dodatočné clo vo výške 55 % na dovoz hovädzieho mäsa z vybraných krajín, vrátane Spojených štátov a Brazílie, ak dovoz prekročí stanovené kvóty. Opatrenie bude platiť počas troch rokov.
Podľa čínskych úradov je cieľom ochrana domácich výrobcov mäsa pred nadmerným prílevom lacného zahraničného tovaru. Hoci presná výška dovozných kvót zatiaľ nebola zverejnená, analytici varujú, že pôjde o významný zásah do globálneho trhu s hovädzím mäsom, keďže Čína je najväčším svetovým dovozcom tohto druhu mäsa.
Dopady sa očakávajú najmä u brazílskych a amerických vývozcov, ktorí do Číny každoročne exportujú stovky tisíc ton mäsa. Nové clo môže spôsobiť zdraženie hovädzieho mäsa na čínskom trhu a zároveň presmerovať časť vývozu na iné trhy, napríklad do Juhovýchodnej Ázie alebo na Blízky východ.
Z geopolitického hľadiska ide o ďalšiu eskaláciu obchodného napätia medzi Čínou a USA, ktoré už v súčasnosti čelí zvýšeným clám zo strany Pekingu v iných sektoroch, ako sú polovodiče či automobilový priemysel.
Denné zhrnutie: Obrovské zisky amerických indexov úplne vymazané
Tri trhy, ktoré treba sledovať budúci týždeň (02.01.2026)
US Open: Silný začiatok nového roka pre Nasdaq! 🚀
BREAKING: Americký decembrový index PMI vo výrobe zostal na 51,8; pokles z novembrových 52,2 📌
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.