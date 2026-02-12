US Open: Cisco Systems klesá o 10 % po výsledkoch 📉 Zmiešaný sentiment na Wall Street

Americké indexy začínajú štvrtkovú seansu zmiešane: US100 oslabuje, zatiaľ čo US30 a US500 mierne rastú. Medzi najväčšími rastovými titulmi sú Howmet Aerospace (priemyselný hráč v dodávateľskom reťazci letectva), spolu s Eli Lilly, Walmart, Micron a Exelon.
Sektor softvéru zostáva pod predajným tlakom a dnešný výpredaj v hardvéri vedie Cisco Systems, ktoré po výsledkoch stráca 10 %, keď investorov sklamal výhlaď spoločnosti. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti vzrástol na 227 tis. oproti očakávaným 223 tis., zatiaľ čo predaje domov v USA negatívne prekvapili poklesom o -8,4 % m/m oproti očakávaným -4,6 % (po predchádzajúcom raste o +5,1 %).
US100 (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Americké akcie dnes oslabujú najmä v segmentoch IT služieb, zábavy, softvéru a komunikačných služieb. Medzi výrazne stratovými titulmi sú Shopify a Cisco Systems. Naopak obranný sektor a reality rastú.
Zdroj: xStation5
Cisco po výsledkoch (fiškálny Q2 FY2026): rast zrýchľuje, no výhlaď sklamal
Cisco vykázalo veľmi silné výsledky za druhý kvartál fiškálneho roka 2026 (obdobie končiace 24. januára 2026). Tržby aj zisk rástli dvojciferným tempom a prekonali hornú hranicu predchádzajúceho výhľadu spoločnosti. Cisco zároveň oznámilo výrazné zrýchlenie objednávok AI infraštruktúry od hyperscalerov. Napriek silným titulným číslam akcie v after-hours obchodovaní klesli – čo naznačuje, že časť investorov reaguje skôr na širšie makroekonomické a sentimentálne faktory než na kvalitu samotného kvartálu.
Kľúčové body správy
- Rekordné tržby: 15,3 mld. USD (+10 % r/r) a Non-GAAP EPS: 1,04 USD (+11 % r/r), nad konsenzom (1,02 USD).
- Marže prekonali očakávania: Non-GAAP hrubá marža 67,5 % a Non-GAAP prevádzková marža 34,6 %, obe nad hornou hranicou výhľadu.
- Dopyt jasne zrýchľuje: objednávky produktov +18 % r/r, pričom rast objednávok v segmente sietí zrýchlil nad 20 % r/r.
Networking je opäť motorom rastu – nie len stabilizátorom
Po slabšom období v predchádzajúcich štvrťrokoch sa segment sietí opäť stal hlavným ťahúňom rastu, pričom tržby zo sietí vzrástli o 21 % r/r. Manažment zdôraznil, že prebieha viacročný cyklus obnovy kampusových sietí, čo zlepšuje viditeľnosť dopytu v podnikovom segmente a znižuje riziko „jednorazového kvartálneho výkyvu“.
AI infraštruktúra: kľúčové číslo pre trh
Najvýznamnejším údajom bolo 2,1 mld. USD objednávok AI infraštruktúry od hyperscalerov v danom kvartáli. Cisco očakáva, že tento tok presiahne 5 mld. USD vo fiškálnom roku 2026. Význam je jasný: AI už pri Cisco nie je len príbehom – začína sa premietať do významných objemov a môže podporiť rast v nasledujúcich štvrťrokoch.
Výhlaď: stabilná trajektória, no pretrváva riziko ciel
- Q3 FY2026: tržby 15,4–15,6 mld. USD; Non-GAAP EPS 1,02–1,04 USD.
- FY2026: tržby 61,2–61,7 mld. USD; Non-GAAP EPS 4,13–4,17 USD. Treba poznamenať, že výhlaď EPS už zahŕňa odhadovaný dopad ciel na základe aktuálnej obchodnej politiky.
Prečo trh okamžite „neodmeňuje“ prekonanie odhadov
Pokles po výsledkoch napriek ich prekonaniu nie je pri vyspelých mega-cap technologických spoločnostiach nezvyčajný. Investori môžu reagovať na širšie prostredie (obavy zo spomalenia, náklady financovania, opatrnosť v oblasti kapitálových výdavkov) aj na fakt, že tržby zo služieb medziročne klesli o 1 %, zatiaľ čo rast je ťahaný najmä produktmi. Stručne: kvartál bol silný, no trh ho hodnotí cez prizmu cyklickosti a otázky, ako udržateľný bude dopyt hyperscalerov.
Do budúcna bude kľúčové udržať dvojciferný rast objednávok a potvrdiť, že AI infraštruktúra predstavuje opakovateľný zdroj dopytu, nie jednorazovú nákupnú vlnu. Investori budú sledovať aj schopnosť Cisco chrániť marže v prostredí rastúcej konkurencie v oblasti „AI fabric“ a potenciálneho obchodnopolitického napätia.
Grafy Cisco Systems a Netflix (D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
