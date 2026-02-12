US100 stráca 1,5 % 📉

Zmiešané otvorenie amerických indexov sa premenilo na širší výpredaj, pričom futures na Nasdaq 100 (US100) klesajú takmer o 1,5 %. Za pohybom nestojí jeden jasný katalyzátor, no vyčnieva niekoľko faktorov.
- Po prvé, Google (GOOGL.US) má zverejniť aktualizovaný model Gemini 3 Deep Think (Alphabet je zároveň jediným titulom z „Big Tech“, ktorý dnes neklesá). Potenciálny „úspech“ uvedenia môže zosilniť tzv. „Anthropic efekt“ – naratív, ktorý v posledných dňoch viedol k výpredajom v časti technologického sektora, najmä softvéru. Trh sa zrejme posúva od otázky „čo dobré môže AI priniesť firmám?“ k otázke „ktoré firmy môže AI realisticky narušiť?“. Cenová akcia naznačuje fázu „najprv predaj, potom sa pýtaj“ – najmä naprieč IT a SaaS obchodnými modelmi.
- Po druhé, Cisco predstavilo výhlaď pre aktuálny fiškálny rok, ktorý zaostal za očakávaniami, čím zatienilo solídne kvartálne výsledky a čiastočne narušilo predstavu, že hardvérové spoločnosti sú automatickými víťazmi AI bez ohľadu na ocenenie. Pohyb zároveň vyvíja tlak aj na konkurentov, pričom Arista Networks (ANET.US) oslabuje pred zverejnením svojich výsledkov po uzatvorení amerického trhu.
- Po tretie, najnovšie údaje z amerického trhu práce zmiernili obavy z recesie a spomalenia, no zároveň môžu znížiť naliehavosť znižovania sadzieb – čo môže posunúť prvé významnejšie uvoľnenie menovej politiky minimálne na máj. To nemusí byť priaznivé pre Wall Street, ktorá ešte nedávno počítala s relatívne agresívnym cyklom uvoľňovania v tomto roku.
Napokon, údaje Goldman Sachs zverejnené počas víkendu naznačili, že fondy typu CTA (systematické, trend-following stratégie) budú tento týždeň pravdepodobne čistými predajcami amerických akcií prakticky vo všetkých scenároch (bez ohľadu na to, či S&P 500 porastie alebo klesne). V prípade pokračujúceho poklesu by sa ich predajná aktivita mohla ešte zrýchliť a vytvoriť dodatočný technický tlak.
US100 (D1)
US100 nedávno našiel podporu v blízkosti 200-dňovej EMA. Obnovený pohyb smerom k 24 350 bodom by mohol signalizovať hlbšiu korekciu a zvýšený predajný tlak. Oblasť 24 850 bodov zostáva kľúčovou zónou podpory, definovanou dvoma predchádzajúcimi cenovými reakciami – jednou začiatkom decembra 2025 a naposledy začiatkom februára 2026.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.