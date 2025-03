Čínske akcie rastú, keďže Peking plánuje opatrenia na podporu spotrebiteľov

Čínsky akciový trh zaznamenal v piatok najvýraznejší nárast za posledné dva mesiace, a to vďaka rastu spotrebiteľských akcií v súvislosti s rastúcimi očakávaniami zvýšenej politickej podpory pre tento sektor.

Index CSI 300 vzrástol o 2,4 % a dosiahol najvyššiu úroveň od polovice decembra, zatiaľ čo ukazovateľ čínskych akcií kótovaných v Hongkongu sa do konca obchodnej seansy zvýšil o 2,8 %. Rast podporilo oznámenie, že kľúčové vládne orgány vrátane ministerstiev financií a obchodu a centrálnej banky plánujú v pondelok usporiadať tlačovú konferenciu, na ktorej predstavia opatrenia zamerané na podporu spotreby.

„Brífing o politike spotreby zvýšil nádeje na silnejšiu vládnu podporu,“ povedal Šen Meng, riaditeľ pekinskej investičnej banky Chanson & Co. Upozornil však, že ak nebudú zahrnuté podrobnosti o iniciatívach zameraných na rast príjmov, nadšenie trhu môže opadnúť.

Piatková rally na trhu odráža obnovený optimizmus v súvislosti s politickými stimulmi, najmä po tom, ako vláda na nedávnom Národnom ľudovom zhromaždení (NPC) stanovila ambiciózny cieľ hospodárskeho rastu na úrovni približne 5 % do roku 2025. Na znak toho, že rally na akciách poháňaných technológiami sa môže rozšíriť, všetkých 10 sektorových indexov v rámci indexu CSI 300 zaznamenalo zisky.

Podľa Čena, analytika spoločnosti KGI Securities, sa očakáva, že úrady predstavia politiky vrátane dotácií na obchodovanie so spotrebným tovarom a zlepšenia sociálnej starostlivosti, ako sú rozšírené služby starostlivosti o deti a starších ľudí.

Regulačné orgány presadzujú rozšírenie spotrebiteľského financovania

Čínsky finančný regulátor sa zaviazal posilniť spotrebiteľské financovanie tým, že povzbudí banky, aby urýchlili vydávanie osobných úverov na podporu výdavkov. Vláda tiež zvažuje ďalšie opatrenia na financovanie odvetví služieb, ako je maloobchod, ubytovanie, stravovanie, cestovný ruch, vzdelávanie a zdravotníctvo.

Subindex sledujúci akcie základných spotrebných tovarov vyskočil o viac ako 5 %, čo predstavuje najväčší nárast od 7. novembra. Akcie veľkých výrobcov alkoholu Kweichow Moutai Co. a Wuliangye Yibin Co. vzrástli každá o viac ako 5 %. Okrem toho akcie súvisiace so starostlivosťou o deti, ako napríklad Beingmate Co. a Shanghai Aiyingshi Co. dosiahli dennú hranicu 10 % po tom, ako miestne vlády oznámili nové dotácie na starostlivosť o deti.

Sentiment v spotrebiteľskom sektore sa výrazne zlepšil od zasadnutia NPC, na ktorom čínski predstavitelia prvýkrát od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga do funkcie pred viac ako desiatimi rokmi uprednostnili zvýšenie domácej spotreby. Hoci konkrétne detaily politiky zostávajú nejasné, niektorí analytici odporúčali zvýšiť expozíciu voči akciám spotrebiteľských spoločností.

Bankové akcie rastú v dôsledku špekulácií o politike

Čínske bankové akcie tiež rástli, keďže investori špekulovali, že tvorcovia politiky by mohli znížiť sadzbu povinných minimálnych rezerv (RRR) pre banky, čím by sa uvoľnila likvidita na ďalšie poskytovanie úverov. Zisky nasledovali po vyhlásení čínskej centrálnej banky, ktorá zopakovala svoj záväzok znížiť RRR a úrokové sadzby vo vhodnom čase na podporu hospodárskeho rastu.

Pozornosť investorov sa teraz presúva na zverejnenie kľúčových ekonomických údajov v pondelok o 10.00 h miestneho času, ktoré sa budú týkať januára a februára. Podľa prognóz sa maloobchodné tržby pravdepodobne zlepšili, zatiaľ čo investície zostali v porovnaní s minulým rokom stabilné, vyplýva z prieskumu agentúry Bloomberg medzi ekonómami.

Hoci podporné opatrenia vlády sú pozitívnym signálom pre akcie súvisiace so spotrebou, niektorí analytici zostávajú opatrní. „Skutočným testom bude, či si tieto akcie dokážu udržať svoje zisky,“ povedal Jeremy Yeo, analytik spoločnosti SMBC Nikko Securities v Tokiu. Poznamenal, že ak čínske orgány zasiahnu v prípade poklesu trhu, mohlo by to posilniť vnímanie „Xi put“ - podobne ako v prípade predchádzajúcich trhových intervencií administratívy prezidenta Si Ťin-pchinga.