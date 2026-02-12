Palo Alto Networks plánuje duálne obchodovanie v Tel Avive po dokončení akvizície CyberArk za 25 miliárd USD

-
Spoločnosť Palo Alto Networks, popredná americká firma v oblasti kybernetickej bezpečnosti obchodovaná na burze Nasdaq, oznámila zámer sekundárneho obchodovania na Tel Aviv Stock Exchange (TASE) po dokončení akvizície izraelskej spoločnosti CyberArk Software v hodnote 25 miliárd USD. Tento krok posilňuje globálnu pozíciu spoločnosti a zároveň prehlbuje jej väzby na izraelský technologický sektor.
Akcie budú naďalej obchodované na Nasdaq pod tickerom PANW, zatiaľ čo na TASE budú obchodované pod symbolom „CYBR“. Presný dátum začiatku obchodovania v Tel Avive zatiaľ nebol zverejnený.
Najväčšia akvizícia v histórii spoločnosti
Akvizícia CyberArk predstavuje najväčšiu transakciu v histórii Palo Alto Networks. Integráciou riešení v oblasti identity a riadenia privilegovaného prístupu spoločnosť posilňuje svoju bezpečnostnú platformu pokrývajúcu sieťovú, cloudovú aj aplikačnú bezpečnosť.
Akcionári CyberArk získajú 45 USD v hotovosti a 2,2005 akcie Palo Alto Networks za každú akciu. Bezpečnosť identity zostane kľúčovou súčasťou portfólia a bude postupne integrovaná do širšieho ekosystému riešení.
Význam kotácie na burze v Tel Avive
Duálne obchodovanie prináša strategické výhody, najmä jednoduchší prístup izraelských investorov k akciám spoločnosti. Zároveň môže zvýšiť likviditu na TASE a posilniť postavenie Palo Alto Networks medzi najväčšími spoločnosťami obchodovanými na izraelskom trhu.
Izrael je globálne uznávaný ako centrum kybernetických inovácií a Palo Alto tu prevádzkuje svoje najväčšie vývojové centrum mimo Silicon Valley.
Reakcia trhu a širší kontext
Po oznámení dohody zaznamenali akcie mierny pokles, keď investori hodnotili krátkodobé náklady integrácie oproti dlhodobým strategickým prínosom. Pozornosť trhu sa teraz sústreďuje na nadchádzajúce hospodárske výsledky a tempo realizácie synergických efektov.
Transakcia odráža rastúci globálny dopyt po komplexných riešeniach kybernetickej bezpečnosti, najmä v oblasti ochrany digitálnej identity.
