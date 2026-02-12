Microsoft posilňuje nezávislosť v oblasti AI, vyvíja vlastné modely a infraštruktúru

-
Microsoft smeruje k väčšej AI sebestačnosti vývojom vlastných modelov a infraštruktúry.
-
Spoločnosť investuje do vlastných AI čipov pri zachovaní spolupráce s Nvidia a AMD.
-
Partnerstvo s OpenAI pokračuje, no s väčšou strategickou flexibilitou.
-
Integrácia AI do cloudových a podnikových riešení posilňuje dlhodobú konkurencieschopnosť firmy.
-
Spoločnosť Microsoft realizuje významný strategický posun smerom k väčšej nezávislosti v oblasti umelej inteligencie. Firma vyvíja vlastné AI modely, buduje výpočtovú infraštruktúru a investuje do špecializovaného hardvéru s cieľom znížiť závislosť od externých partnerov vrátane OpenAI. Tento krok prichádza v čase, keď Microsoft rozširuje svoje AI produkty a posilňuje svoju pozíciu na trhu podnikového softvéru a cloudových služieb.
Strategický posun k AI sebestačnosti
Microsoft doteraz integroval do svojich produktov modely tretích strán, najmä prostredníctvom partnerstva s OpenAI, ktoré poskytovalo technológiu pre nástroje Copilot. Revidovaná dohoda zároveň poskytuje OpenAI väčšiu flexibilitu pri získavaní ďalších investorov a partnerov, pričom Microsoft si zachováva prístup ku kľúčovým technológiám až do roku 2032.
Vedenie AI divízie pod vedením Mustafu Suleymana smeruje k „skutočnej sebestačnosti“. Stratégia zahŕňa vývoj vlastných základných modelov určených pre podnikové využitie a investície do infraštruktúry potrebnej na ich nasadenie vo veľkom rozsahu.
Investície do vlastných AI čipov
Tento prístup zapadá do širšieho trendu v technologickom sektore, kde veľké spoločnosti vyvíjajú vlastné AI čipy aj modely. Microsoft pracuje na vlastných AI čipoch optimalizovaných pre trénovanie a inferenciu veľkých jazykových modelov, pričom zároveň pokračuje v nákupe GPU od spoločností Nvidia a AMD na pokrytie aktuálnych potrieb.
Cieľom je zvýšiť efektivitu, znížiť dlhodobé náklady a získať väčšiu kontrolu nad výkonom AI riešení.
Budovanie partnerského ekosystému
Stratégia neznamená ukončenie spolupráce s partnermi. Microsoft uzavrel cloudovú zmluvu v hodnote 750 miliónov dolárov s AI firmou Perplexity, ktorej modely budú prevádzkované na platforme Microsoft Foundry AI. Spoločnosť tak kombinuje interný vývoj s rozširovaním AI ekosystému.
Dopad na trhovú pozíciu
Napriek obavám trhu z vysokých kapitálových výdavkov na AI infraštruktúru zostáva dôvera investorov podporená silnou pozíciou Microsoftu v oblasti podnikových riešení a cloudových služieb. Integrácia AI do Azure, Microsoft 365 a ďalších podnikových aplikácií má za cieľ posilniť konkurenčnú výhodu spoločnosti.
