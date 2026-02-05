ČNB vníma ochladzovanie inflačných tlakov. Tie sú však ťahané volatilnými cenami energií a silnou korunou

Banková rada Českej národnej banky neprekvapila a podľa trhových očakávaní ponechala úrokové sadzby bez zmeny. Z komunikácie predstaviteľov ČNB je zrejmé, že centrálna banka reflektuje slabnúce inflačné tlaky. Predbežný odhad januárovej inflácie ukázal jej spomalenie na 1,6 %. Avšak po očistení o volatilné zložky v podobe energií, potravín, alkoholu a tabaku vychádza medziročný rast cien na 3,2 %.
Pokles inflácie je do významnej miery ťahaný znížením cien energií a pohonných hmôt, ktoré reagujú na pokles cien energetických komodít na svetových trhoch na čele s ropou. Ďalším faktorom je silná koruna, ktorá zlacňuje dovoz.
Oba faktory sú volatilné. Koruna môže vplyvom globálnych neistôt oslabiť a cena ropy môže rásť, či už vplyvom geopolitických tlakov, alebo oživenia svetovej ekonomiky. V základnom scenári nepočítame s výrazným oslabením koruny ani so zdražením ropy. Napriek tomu je potrebné volatilitu týchto faktorov zohľadňovať, najmä keď ide o dôležité faktory, ktoré stoja za nižšou infláciou.
Opomenúť nemožno ani celý rad proinflačných rizík v podobe rýchlejšieho, než sa očakávalo, rastu miezd v ekonomike, ktorý sa prelieva do silnejšieho dopytu, a teda aj do výraznejších dopytom ťahaných inflačných tlakov. Výrazné riziko je tu aj v kontexte rastu cien nehnuteľností, ktoré sa do inflácie premietajú prostredníctvom imputovaného nájomného. Bytová kríza, ktorú sme si v ČR spôsobili, tlačí ceny nehnuteľností nahor. V jesennej prognóze ČNB očakáva medziročný rast cien nových nehnuteľností o 10,5 %.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.