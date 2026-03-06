Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (06.03.2026)

Finančné trhy sa v marci prebudili do novej reality. Rozhodnutie Donalda Trumpa zaútočiť na Irán spustilo výrazné pohyby naprieč globálnymi trhmi, najmä v sektore energetických komodít. Pozornosť investorov sa teraz sústreďuje na vývoj na Blízkom východe, predovšetkým na to, či Hormuzský prieliv zostane otvorený pre tankerovú dopravu.
To však neznamená, že makroekonomické faktory zmizli. V budúcom týždni trhy dostanú kľúčové dáta o inflácii v USA, vrátane ukazovateľov CPI a PCE. Vzhľadom na kombináciu geopolitických rizík a nadchádzajúcich makrodát stoja budúci týždeň za zvýšenú pozornosť najmä tri trhy: ropa (OIL), Bitcoin a menový pár EURUSD.
OIL
Ceny ropy od začiatku roka vzrástli takmer o 50 %, čím sa dostali na najvyššie úrovne od roku 2024. Riziká na strane ponuky teraz vyzerajú ešte vážnejšie než v počiatočnej fáze vojny medzi Ruskom a Ukrajinou v roku 2022.
Hoci sa trh technicky nachádza vo fáze teoretického prebytku ponuky a časť dodávok je možné presmerovať po alternatívnych trasách mimo Hormuzského prielivu, globálny trh zjavne utrpel šok. Ak narušenie potrvá ešte niekoľko týždňov, ceny sa môžu vrátiť na extrémne úrovne, ktoré sme videli pred dvoma rokmi.
Za zmienku tiež stojí, že súčasné cenové úrovne sú pre amerického spotrebiteľa politicky len ťažko prijateľné. To znamená, že administratíva Donalda Trumpa môže čeliť tlaku buď na rýchle vojenské riešenie, alebo na presadenie deeskalácie a prímeria.
BITCOIN
Bitcoin dosiahol na začiatku marca najvyššiu úroveň za posledný mesiac. Zdá sa, že kryptomeny opäť získavajú atraktivitu ako možná alternatíva v obdobiach geopolitickej neistoty, hoci skúsenosť z roku 2022 nabáda k opatrnosti pri ich vnímaní ako skutočného bezpečného prístavu.
Nedávne zisky boli do veľkej miery podporené momentom okolo Clarity Act, teda kľúčového legislatívneho návrhu pre krypto sektor. Ak bude schválený, mohol by výrazne zvýšiť inštitucionálny záujem o digitálne aktíva.
Trump tiež vyzval bankový sektor, aby dospel k dohode s odvetvím digitálnych aktív a prestal blokovať rozvoj tohto sektora.
EURUSD
Menový pár EURUSD klesol na najnižšie úrovne od novembra 2025 a zostáva zraniteľný voči ďalšiemu oslabeniu, ak budú ceny komodít ďalej rásť.
Euro je obzvlášť citlivé na vyššie ceny LNG plynu, zatiaľ čo zvýšené ceny ropy obmedzujú priestor Európskej centrálnej banky na znižovanie úrokových sadzieb.
Piatkový report NFP z USA pridal ďalšiu neistotu. Po veľmi silnom januári priniesol február pokles zamestnanosti takmer o 100 000 pracovných miest spolu s rastom miery nezamestnanosti aj rastu miezd.
Nadchádzajúce inflačné údaje, teda februárový CPI a januárový PCE, preto budú kľúčové. Akékoľvek známky toho, že cenové tlaky zostávajú pretrvávajúce, by mohli odložiť očakávania týkajúce sa znižovania sadzieb v USA, napriek novým signálom slabosti na trhu práce, ktorý je pre vysokú volatilitu posledných dát zatiaľ ťažké jednoznačne vyhodnotiť.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
- Forex (definície)
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- EURUSD Forex obchodovanie – Ako investovať do EUR/USD meny?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
- Bitcoin (BTC)
- Kryptomeny – ako začať investovať bezpečne a efektívne v roku 2026
- Bitcoin a iné kryptomeny
- Čo je bitcoin halving?
- Čo je blockchain a ako funguje?
- Ethereum – čo to je?
Denné zhrnutie: Trhy brzdia denné zisky; Irán má v Hormuzskom prielive použiť míny🚨
📈US100 sa odráža späť nad 100-dňový EMA
Zhrnutie trhov: Energetické akcie ustupujú, keď rastú nádeje na koniec vojny s Iránom 🌍 (10.03.2026)
Striebro späť na 90 dolárov?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.