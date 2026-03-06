Zhrnutie trhov: Kapitál odchádza z Európy 🇪🇺 📉

Trhy
- Európske akcie: Európska seansa je v znamení výrazných poklesov. Najväčšie odlivy sú viditeľné na rozvíjajúcich sa trhoch (poľský W20: −1,6 %), hoci širší európsky trh stráca len o niečo menej (EU50: −1,3 %). Výpredaj je plošný – zasahuje rastové (Tech: ASML −3,4 %), cyklické (Finance: HSBC −0,7 %) aj defenzívne sektory (farmácia: Roche −2,8 %, GSK −1,3 %). Jediným „zeleným ostrovom“ je dnes energetika (Shell +1,4 %, BP +2,0 %).
- Firemné správy: Experimentálny liek na obezitu od Roche a Zealand Pharma investorov sklamal – po 42 týždňoch priniesol len 10,7 % úbytok hmotnosti. Akcie Zealand preto padli o rekordných 32 % a Roche oslabila o 3,3 %. Napriek minimálnym vedľajším účinkom analytici pochybujú, že sa látka stane liečbou prvej voľby v tomto vysoko konkurenčnom trhu.
- Meny: Index amerického dolára (DXY) pridáva ďalších 0,3 % a je na najvyššej úrovni od decembra 2025. Najväčší zásah dostáva euro (EUR/USD: −0,4 % na 1,156), pričom ustupujú aj ďalšie bezpečné prístavy: švajčiarsky frank (USD/CHF: +0,15 %) a japonský jen (USD/JPY: +0,3 %).
- Komodity: Zlato predlžuje včerajšiu korekciu o ďalších 0,2 % na 5 070 USD, pod tlakom ďalšieho posilnenia dolára. Brent skáče o ďalších 5,7 % na takmer 89 USD, zatiaľ čo WTI rastie o 8,7 % na takmer 86 USD za barel.
Ekonomika a politika
- HDP eurozóny: Najnovší údaj o HDP eurozóny bol revidovaný nadol z 1,3 % na 1,2 % r/r. V 4Q 2025 bol rast HDP v eurozóne aj v EÚ ťahaný pozitívnymi príspevkami spotreby domácností, vládnych výdavkov a investícií do fixného kapitálu. Celkový rast však brzdili klesajúce exporty a negatívny príspevok zásob.
- Komentár Fedu: Christopher Waller z Fedu uviedol, že vojna v Iráne by nemala viesť k dlhodobému rastu inflácie. Jeho tón však nebol úplne holubičí – Waller varoval, že energetický cenový šok trvajúci týždne či mesiace bude pre Fed problém, a pripomenul, že predchádzajúce energetické šoky trvalo zvýšili cenovú hladinu.
- Konflikt USA–Irán: Prezident Trump v nedávnych rozhovoroch uviedol, že Američania by mali počítať s rizikom iránskych útokov a poznamenal, že vo vojne „ľudia umierajú“. Oznámil tiež, že cieľom vojenskej operácie je úplná zmena režimu v Iráne a dosadenie nového „rozumného“ vodcu podporovaného USA, na ktorého už má konkrétnych kandidátov.
- Reakcia EÚ: Ursula von der Leyenová a António Costa sa v pondelok stretnú s lídrami krajín Perzského zálivu, aby prerokovali konflikt na Blízkom východe. EÚ sa obáva eskalácie vojny, ako aj potenciálnej energetickej a migračnej krízy. Pre tieto hrozby boli zrušené stretnutia EÚ na Cypre, zatiaľ čo pomoc regiónu sa zvyšuje.
- Energetická bezpečnosť: Podľa nemeckého ministra hospodárstva „trhy s energetickými komoditami zostávajú likvidné a nie sú problémy s bezpečnosťou dodávok plynu“. Odstávka produkcie LNG v Katare však bola hlavným faktorom poklesu eura, vzhľadom na vysokú citlivosť regiónu na ceny komodít.
EU50 je na najnižšej úrovni od decembra 2025, zatiaľ čo EURUSD prehlbuje straty pod hranicu 1,1600.
