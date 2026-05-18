Čo očakávať od ekonomických dát a firemných výsledkov tento týždeň ❓

Úvodné minúty pondelkovej seansy na európskych trhoch priniesli mierne poklesy väčšiny akciových indexov. Futures tento smer jasne naznačujú. Nemecký DE40 klesá o 0,39 %, zatiaľ čo EU50 stráca 0,62 %. Investori pozorne sledujú nový vývoj okolo konfliktu na Blízkom východe, ktorý zostáva hlavným zdrojom volatility. Trump varoval Irán, že mu „tikajú hodiny“, a na utorok je naplánované rokovanie v Situation Room. V pozadí sa zároveň čoraz viac dostáva do popredia aj výsledková sezóna za Q1. Hlavná pozornosť sa v stredu zameria na výsledky spoločnosti NVIDIA.
Čo môžeme očakávať od dnešnej seansy a zvyšku týždňa?
- Trump v utorok zvoláva rokovanie v Situation Room so svojimi hlavnými bezpečnostnými poradcami. Cieľom je posúdiť patovú situáciu v rokovaniach s Iránom a zvážiť ďalšie vojenské kroky. Akékoľvek správy z tohto rokovania môžu vyvolať silnú reakciu na trhoch. Najmä pri rope, ktorá už teraz rastie takmer o 1,9 % na približne 107,50 USD/bbl v prípade WTI.
- Iránska kríza je hlavným katalyzátorom tohto týždňa. Trump na Truth Social napísal, že „nič nezostane“, ak Irán rýchlo nezareaguje. Mierové rokovania sa zjavne dostali do slepej uličky. Útok dronom na jadrové zariadenie v Spojených arabských emirátoch ďalej zvýšil ceny ropy a výnosy dlhopisov. Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov vzrástli na 4,631 %, teda najvyššie od februára 2025. Výnosy 30-ročných dlhopisov dosiahli tohtoročné maximum 5,159 %.
- Slabé dáta z Číny za apríl zhoršujú sentiment. Maloobchodné tržby vzrástli medziročne len o 0,2 %, čo je najslabší rast od decembra 2022. Priemyselná produkcia spomalila na 4,1 % a investície do fixných aktív klesli o 1,6 %. Všetky dáta zaostali za očakávaniami. Peking neoznámil žiadne nové stimulačné opatrenia, čo je sklamaním pre trhy, ktoré očakávali silnejšiu fiškálnu reakciu.
- Tento týždeň bude kľúčový aj pre firemné výsledky. NVIDIA zverejní výsledky v stredu po uzavretí trhu. Konsenzus očakáva EPS 1,78 USD a tržby okolo 79 mld. USD. Akcie sa pritom nachádzajú na historických maximách a od začiatku roka rastú o 26,5 %. V stredu pred otvorením trhu zverejnia výsledky aj TJX, Target a Lowe’s. Vo štvrtok budú nasledovať Walmart a Take-Two Interactive. Pôjde o komplexný test kondície amerického spotrebiteľa aj herného priemyslu.
- Pred dnešným otvorením trhov zverejnili výsledky spoločnosti Ryanair (RYAAY) a Baidu (BIDU). Druhá menovaná firma slúži ako barometer čínskej digitálnej spotreby a reklamy po slabých makroekonomických dátach. O 14:00 budú zverejnené dáta o jadrovej inflácii v Poľsku za apríl.
Kľúčové makroekonomické reporty naplánované na tento týždeň sú uvedené nižšie ⬇️
Kalendár firemných výsledkov
Ranné zhrnutie (18.05.2026)
