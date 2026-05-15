Denné zhrnutie: Týždeň uzavretý poklesmi – začína sa trh obávať inflácie?

- Diplomatická návšteva prezidenta Trumpa v Číne sa skončila.
- Investori začínajú spracovávať najnovšie údaje o inflácii.
- Výnosy amerických dlhopisov sú na najvyššej úrovni za rok.
- Takmer všetky hlavné akciové indexy sú dnes v červených číslach.
- Spoločnosti zo sektora mikroprocesorov vedú poklesy.
- Dolár opäť zakončil deň na čele prehľadu mien G10.
🔑 Hlavný faktor ovplyvňujúci volatilitu
Dôvod averzie k riziku, ktorú dnes vidíme na trhoch, možno spojiť so zdanlivo neúspešnou návštevou prezidenta Trumpa v Číne. Pri pohľade na výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov však možno tiež dospieť k záveru, že trh sa čoraz viac obáva, že sa situácia okolo inflácie v USA vymkne spod kontroly Fed.
🌍 Geopolitika
Diplomatická návšteva prezidenta Trumpa v Číne sa skončila. Nedostatok výrazného pokroku v kľúčových témach, ako sú dovozy kovov vzácnych zemín, vývozy amerických mikroprocesorov a predovšetkým spolupráca na znovuotvorení Hormuzského prielivu, je znepokojujúci.
📊 Makrodáta
Dnešné zverejnenie údajov o priemyselnej produkcii v USA za apríl prekvapilo pozitívne (0,7 %). Investori sa však stále primárne sústreďujú na nedávne údaje o inflácii. Údaje CPI aj PPI prekvapili smerom nahor, pričom PPI obzvlášť výrazne. Cenové tlaky v Spojených štátoch sú na najvyššej úrovni od prelomu rokov 2022/2023, čo zvyšuje očakávania zvýšenia úrokových sadzieb zo strany Fedu. Zvýšenie sadzieb pred koncom roka je aktuálne základným scenárom trhu s implikovanou pravdepodobnosťou 60 %.
📈 Indexy
Takmer všetky hlavné indexy sú dnes v červených číslach, hoci S&P 500 (-0,8 %) aj NASDAQ Composite (-0,8 %) dokázali čiastočne zmazať straty, ktoré utrpeli po otvorení trhu.
Kórejský KOSPI (-6,1 %), nemecký DAX (-2,2 %), francúzsky CAC40 (-1,6 %) a poľský WIG20 (-2,4 %) uzavreli deň s výraznými stratami.
💼 Akcie
Počiatočné očakávania týkajúce sa užších obchodných vzťahov medzi USA a Čínou v oblasti mikroprocesorov sa nenaplnili. To zaťažuje spoločnosti v tomto sektore, najmä vzhľadom na rozsah nedávnych rastov. Medzi najväčších porazených dňa patria:
- ARM Holdings (-7,1 %)
- Intel Corp (-6,6 %)
- NVIDIA Corp (-2,9 %)
💱 Meny
V prostredí stále rastúcej geopolitickej nestability a silnejúcich obáv z inflácie dolár posilňuje a opäť zakončuje deň na čele prehľadu mien G10. Týždenný zisk americkej meny voči euru dosiahol viac než 1,3 %.
- Správy týkajúce sa zapojenia Flavia Bolsonara, pravicového kandidáta v prezidentských voľbách, naďalej zaťažujú brazílsky real.
- Čilské peso oslabuje kvôli nižším cenám medi.
- Straty vidíme aj pri menách najzraniteľnejších voči dlhodobému uzavretiu Hormuzského prielivu: maďarskom forinte, juhoafrickom rande a thajskom bahte.
🛢️ Komodity
Rast výnosu amerických štátnych dlhopisov na najvyššiu úroveň za rok, a to pri 10-ročných dlhopisoch od začiatku týždňa až o 20 bázických bodov na súčasných 4,59 %, neprospieva striebru (-7,8 %) ani zlatu (-2 %). Ceny medi tiež klesli (-1,6 %). Nedostatok pokroku pri znovuotvorení Hormuzského prielivu vedie k tomu, že cena ropy Brent sa blíži k 110 USD a LNG na holandskej burze TTF prekračuje hranicu 50 EUR/MWh.
₿ Kryptomeny
Zhoršenie trhového sentimentu voči riziku viedlo k poklesom Bitcoinu (-2,4 %) a Etherea (-3 %). Po jednodennom prieraze Bitcoin opäť klesol pod psychologickú hranicu 80 000 USD.
