Ranné zhrnutie (18.05.2026)

🌍 Geopolitika
- Mierové rokovania medzi USA a Iránom sa dostali do slepej uličky. Trump na Truth Social zverejnil varovanie, že Teheránu „tikajú hodiny“ a že „nič nezostane“, ak Irán rýchlo nezareaguje. Trhy to vyhodnotili ako vyššiu pravdepodobnosť obnovenej vojenskej akcie.
- Drony zasiahli jadrové zariadenie v Spojených arabských emirátoch. Trump má v utorok zvolať stretnutie v Situation Room, kde sa budú riešiť vojenské možnosti proti Iránu. Prvé stretnutie s bezpečnostnými poradcami sa uskutočnilo už v sobotu.
- Na pozadí napätia medzi USA a Čínou skončil summit Trump–Xi oznámením Číny, že bude do roku 2028 každoročne nakupovať americké poľnohospodárske produkty v hodnote najmenej 17 mld. USD vrátane sóje a hovädzieho mäsa. USA si zároveň zabezpečili záväzok týkajúci sa vzácnych zemín. Obe strany však dohody prezentovali rozdielne.
📊 Ekonomika
- Dáta z Číny za apríl výrazne sklamali. Maloobchodné tržby vzrástli len o 0,2 % y/y, čo je najslabší výsledok od decembra 2022. Odhad bol 2 %. Priemyselná produkcia spomalila na 4,1 % y/y pri odhade 5,9 %. Investície do fixných aktív sa za prvé štyri mesiace roka znížili o 1,6 % y/y.
- Ceny nových domov v Číne klesli už 35. mesiac za sebou. Domáce predaje áut sa medziročne prepadli o 21,6 %, čo bol siedmy pokles v rade. NBS označil vonkajšie prostredie za „pochmúrne a zložité“ a vyzval na aktívnejšiu fiškálnu politiku. Politbyro však neoznámilo žiadne nové stimulačné opatrenia.
- Japonsko potvrdilo plány na vydanie nového dlhu. Ten má financovať dodatočný rozpočet zameraný na zmiernenie energetických dopadov konfliktu na Blízkom východe. Premiérka Takaichi poverila ministra financií, aby preskúmal možnosti rozšíreného balíka. To prispelo k rastu výnosov japonských dlhopisov na najvyššiu úroveň od roku 1996.
📉 Globálne trhy
- Wall Street ukončila minulý týždeň v červených číslach. Pondelková ázijská seansa priniesla plošné poklesy. Rastúce ceny ropy, vyššie výnosy dlhopisov a eskalujúce geopolitické napätie vytvorili pre globálne akciové trhy toxický kokteil.
- Výnos 10-ročných amerických dlhopisov vzrástol na 4,631 %, najvyššie od februára 2025. Výnosy 30-ročných dlhopisov dosiahli tohtoročné maximum 5,159 %. Trh tak preceňuje očakávania ďalších zvýšení úrokových sadzieb pre energetický šok.
🌏 Ázia
- KOSPI v Južnej Kórei spustil mechanizmus sidecar už druhýkrát za sebou. Ide o mechanizmus na kontrolu algoritmického obchodovania na burze. Index počas seansy klesal až o 4,68 %, nakoniec však straty vymazal a uzavrel nad nulou. Napätie zvyšuje mzdový spor v Samsung Electronics. Odbory vstúpili do vládou sprostredkovaných rokovaní, aby zabránili štrajku v spoločnosti, ktorá tvorí takmer 25 % juhokórejského exportu.
- JP225, teda Nikkei, klesá približne o 1,27 % a obchoduje sa okolo 61 032 bodov. Výnosy japonských vládnych dlhopisov rastú na úrovne nevídané od roku 1996. Dôvodom sú plány na novú emisiu dlhopisov a stagflačné tlaky spôsobené vyššími cenami energií.
- Čínsky index CHN.cash klesá o 0,27 % na približne 8 583 bodov. UK100 stráca 0,27 %. Európske futures naznačujú slabšie otvorenie: DAX –1 %, CAC –0,95 %, FTSE MIB –0,8 %, FTSE 100 –0,2 %.
💱 Meny
- USD je aktuálne najsilnejšou hlavnou menou a prekonáva CHF aj EUR. AUD a JPY sú najslabšie. AUD klesá pre slabé dáta z Číny, hlavného obchodného partnera Austrálie.
- USDJPY rastie o 0,23 % k úrovni 158,98, čo odráža tlak na JPY napriek rastu výnosov japonských štátnych dlhopisov. USDPLN rastie o 0,21 % na 3,6556, zatiaľ čo EURPLN pridáva 0,08 % na 4,2487. DXY (USDIDX) rastie symbolicky o 0,04 % k úrovni 99,25 a zostáva blízko psychologickej hranice 100.
🛢️ Komodity
- Ropa WTI vyskočila o 1,89 % na približne 107,57 USD za barel. Brent prekonal 111 USD za barel a rastie o 1,90 %. Dôvodom je tvrdšia rétorika Trumpa voči Iránu, útok dronov v SAE a obavy o splavnosť Hormuzského prielivu.
- Zemný plyn rastie o 2,33 % na 3,03 USD a je najvýkonnejším aktívom dňa. Zlato mierne klesá o 0,20 % na približne 4 536 USD/oz. Striebro stráca 1,32 % na približne 75,22 USD/oz. Reaguje na rast výnosov dlhopisov a silnejší dolár.
📱 Spoločnosti
- Ryanair dnes zverejňuje výsledky pred otvorením trhov. Baidu (BIDU.US) reportuje takisto pred otvorením. Pozornosť sa zameria na dopad nákladov na energie a stav čínskej spotreby na reklamné tržby.
- NVIDIA (NVDA.US) zverejní kvartálne výsledky v stredu po uzavretí trhu. Konsenzus očakáva EPS 1,78 USD a tržby približne 78,98 mld. USD. Akcie za posledný mesiac vzrástli o 20 % a od začiatku roka o 26,5 %. Dosiahli tak historické maximá.
- V stredu zverejnia výsledky aj TJX, Target a Lowe’s. Vo štvrtok bude nasledovať Walmart pred otvorením trhu a Take-Two Interactive po jeho uzavretí. Silné výsledky Walmartu by boli testom odolnosti amerického spotrebiteľa voči rastúcim cenám energií.
₿ Krypto
- Bitcoin klesá o 1,71 % na približne 76 909 USD, najnižšie za viac ako dva týždne. Pokles rizikového apetítu pre geopolitické napätie, rast výnosov dlhopisov a slabé dáta z Číny odviedol kapitál zo špekulatívnych aktív.
🔭 Čo dnes sledovať
- O 09:00 bude zverejnený švajčiarsky HDP za Q1. O 14:00 potom jadrová inflácia v Poľsku za apríl.
- Kľúčová otázka dňa znie: započítali už európske trhy geopolitické riziko, alebo otvorenie prinesie ďalší výpredaj? Utorkové stretnutie v Trumpovej Situation Room môže byť potenciálnym katalyzátorom vyššej neistoty.
