Tri trhy na sledovanie budúci týždeň: US100, GBPUSD, GOLD (15.05.2026)

- NVIDIA sa chystá zverejniť svoje finančné výsledky.
- Mnoho spoločností zo skupiny Magnificent Seven sa stále obchoduje pod svojimi historickými maximami.
- Júlové futures na ropu Brent uzavreli nad 110 USD za barel.
Hlavným katalyzátorom posledných dní bolo zverejnenie zvýšených údajov o inflácii v USA, čo viedlo k jasnej zmene sentimentu investorov voči trajektórii úrokových sadzieb. Medzitým návšteva Donalda Trumpa v Číne nepriniesla výrazný prielom a geopolitická patová situácia na Blízkom východe zostáva nevyriešená. Nadchádzajúci týždeň sľubuje mimoriadne zaujímavý vývoj, ktorému bude dominovať kvartálny report tržieb spoločnosti Nvidia. Trhy zároveň spracujú údaje o inflácii v Spojenom kráľovstve a zápisnicu z posledného zasadnutia Fed. Investori budú tiež sledovať predbežné hodnoty PMI v Európe a USA. V tomto prostredí si osobitnú pozornosť zaslúžia US100 (futures na Nasdaq 100), GBPUSD a zlato.
US100 (futures na Nasdaq 100)
Silné tržby amerických technologických gigantov a optimistický budúci výhlaď posunuli americké indexy takmer každý deň na nové rekordné maximá. Trh teraz čaká zásadný test v podobe finančných výsledkov spoločnosti Nvidia. Konsenzuálne odhady poukazujú na zrýchlenie rastu tržieb, ktoré by mali prekročiť 78 mld. USD, zatiaľ čo trhy potichu počítajú s hodnotou nad 80 mld. USD. Zisk na akciu podľa GAAP sa očakáva na úrovni 1,75 USD, čo predstavuje medziročný rast o viac než 100 %. Hoci sú tieto čísla kľúčové, investori budú v reporte pozorne sledovať výhlaď pre nové produktové rady, konkrétne čipy Vera Rubin. Očakáva sa, že zvýšia efektivitu a znížia náklady na generovanie tokenov pri dopytoch pre modely AI.
GBPUSD
Americký dolár plošne posilnil po vyšších než očakávaných údajoch o inflácii. Tento týždeň sa pozornosť presúva na údaje o inflácii v Spojenom kráľovstve, ktoré môžu podobne prekvapiť smerom nahor vzhľadom na históriu pretrvávajúcich cenových tlakov v krajine. Okrem stredajšieho zverejnenia CPI prinesie utorok report z trhu práce. Vo štvrtok budú nasledovať predbežné hodnoty PMI pre Spojené kráľovstvo aj USA a v piatok údaje o maloobchodných tržbách. Libra je preto pripravená na zvýšenú volatilitu. Trhy aktuálne nezapočítavajú vysokú pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb zo strany Bank of England v júni. Takýto krok je však plne očakávaný do júla.
Zlato (GOLD)
S návratom jastrabích očakávaní týkajúcich sa úrokových sadzieb v USA, keď trh teraz vidí významnú šancu na ešte jedno zvýšenie sadzieb do konca roka, zlato reagovalo prudkým poklesom. Drahý kov aktuálne prechádza korekciou o viac než 200 USD. V tomto kontexte je zverejnenie zápisnice zo zasadnutia Fed kľúčovou udalosťou pre zlato. Hoci posledné zasadnutie Fedu prebehlo pod vedením Jeroma Powella, zápisnica odhalí prevládajúci sentiment v širšom FOMC. Vzhľadom na to, že vnútorné nezhody sú na najvyššej úrovni od 90. rokov, môže sa zápisnica z FOMC opäť stať hlavným zdrojom volatility. Investori zároveň vyhliadajú prvé vystúpenie Kevina Warshe vo funkcii predsedu Fedu.
